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Кариес едва не стоил жизни жителю Петропавловска

Житель Петропавловска едва не умер из-за кариеса Фото: pixabay
Как рассказали хирурги, гной добрался уже до шеи, ткани начали отмирать. Пациент провел в больнице три недели, сообщает Zakon.kz.

47-летний горожанин пять дней терпел зубную боль и занимался самолечением, но началось воспаление, передает телеканал "Астана".

Мужчину поместили в реанимацию, где спустя сутки его состояние ухудшилось. Врачам пришлось вскрыть грудную клетку и провести дренаж гнойного содержимого.

Вскрыли флегмоны в полости рта, так как были затеки у него на шею. Диагноз – "медиастинит". Это очень сложное осложнение, которое в действительности является угрозой для жизни пациента. Пошло из-за кариеса.Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии многопрофильной больницы скорой медицинской помощи Петропавловска Ерназар Адильшин

По словам Ерназара Адильшина, в 2022 году уже было два летальных случая с аналогичным диагнозом.

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