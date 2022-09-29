Кариес едва не стоил жизни жителю Петропавловска

Как рассказали хирурги, гной добрался уже до шеи, ткани начали отмирать. Пациент провел в больнице три недели, сообщает Zakon.kz.

47-летний горожанин пять дней терпел зубную боль и занимался самолечением, но началось воспаление, передает телеканал "Астана".

Мужчину поместили в реанимацию, где спустя сутки его состояние ухудшилось. Врачам пришлось вскрыть грудную клетку и провести дренаж гнойного содержимого.

Вскрыли флегмоны в полости рта, так как были затеки у него на шею. Диагноз – "медиастинит". Это очень сложное осложнение, которое в действительности является угрозой для жизни пациента. Пошло из-за кариеса. Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии многопрофильной больницы скорой медицинской помощи Петропавловска Ерназар Адильшин

По словам Ерназара Адильшина, в 2022 году уже было два летальных случая с аналогичным диагнозом.