Двоих мужчин подозревают в кражах из бутиков крупного торгового дома в Алматы

Фото: polisia.kz

Обоих задержанных проверят на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в других районах города, сообщает Zakon.kz.

Полиция установила их причастность как минимум к шести фактам хищения чужого имущества. По словам начальника управления полиции Ауэзовского района Улана Абулхаира, полиция задержала мужчин 1996 и 2000 годов рождения. Задержанные своей причастности к этим преступлениям не отрицают. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по ст.188 ч.3 п.2,3 УК РК. Улан Абулхайыр Сейчас они находятся под стражей.

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