Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Двоих мужчин подозревают в кражах из бутиков крупного торгового дома в Алматы

Двоих мужчин задержали в Алматы Фото: polisia.kz
Обоих задержанных проверят на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в других районах города, сообщает Zakon.kz.

Полиция установила их причастность как минимум к шести фактам хищения чужого имущества.

По словам начальника управления полиции Ауэзовского района Улана Абулхаира, полиция задержала мужчин 1996 и 2000 годов рождения.

Задержанные своей причастности к этим преступлениям не отрицают. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по ст.188 ч.3 п.2,3 УК РК. Улан Абулхайыр

Сейчас они находятся под стражей.

Данияр Кунафин
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
цветы
Россияне несут цветы и плакаты с благодарностью к посольствам Казахстана за рубежом
мобилизация Россия Алматы мигрант
Мигрант из России поделился впечатлениями о мобилизации и городе Алматы
новые праздничные даты появятся в Казахстане
Новые праздничные даты появятся в Казахстане
выходные дни перенесут в октябре
В октябре перенесут дни отдыха в связи с Днем Республики
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления