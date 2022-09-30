В Астане стартовал отопительный сезон

В столице в связи с похолоданием раньше срока стартовал отопительный сезон. 29 сентября к отоплению начали подключать многоквартирные дома, сообщает Zakon.kz.

С 27 сентября - к отоплению начали подключать социальные объекты (медучреждения, школы, детсады, спортобъекты и др), передает официальный сайт акимата столицы.

Также в Астане продолжаются работы по газификации жилых массивов. Районы Алматы и Сарыарка полностью обеспечены возможностью подключения домов к газу.

Для жителей частного сектора определены компании, которые реализуют уголь. В целях недопущения роста цен с компаниями заключены соответствующие меморандумы о закреплении стоимости угля. Работает "горячая линия" по номеру 109, где можно узнать о запасах, ценах и наличии угля на тупиках.