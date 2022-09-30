Диетолог назвала наиболее безопасные виды фастфуда

Самыми безопасными видами фастфуда с точки зрения угрозы отравления являются бургеры и пицца, а самым сбалансированным составом обладает шаурма, рассказал специалист, сообщает Zakon.kz.

В интервью радио Sputnik диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова отметила, что при употреблении пиццы или бургеров риск отравления крайне мал, ведь эти блюда обычно производятся на автоматизированных линиях.

Дианова добавила, что бургеры в основном делаются в крупных, системных местах.

Но частое употребление что бургеров, что пиццы может привести к избыточному весу и обострению некоторых хронических заболеваний, предупредила гастроэнтеролог.

Пицца содержит много углеводов, белков и жиров, там не хватает клетчатки. От нее могут обостриться холецистит или панкреатит. А частое употребление бургеров может через какое-то время привести к набору веса. Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова

По словам Диановой, на состоянии ЖКТ отрицательно сказывается практически любой фастфуд, кроме шаурмы, которая содержит мясо и овощи и в целом отличается сбалансированным составом. Тем не менее употребление этого блюда может стать причиной острого отравления, если покупать его на улице, а не в проверенных заведениях общепита.