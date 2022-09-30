Турецкий эксперт заявил, что ремонт "Северных потоков" может занять не менее года

Ремонт газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" может занять не менее года, заявил экс-гендиректор турецкой нефтегазовой компании Botas Гекхан Ярдым, сообщает Zakon.kz.

В интервью газете Yeni Safak он отметил, что до окончания ремонта трубопроводы не смогут прокачивать газ, даже если между Москвой и Брюсселем будут достигнуты договоренности.

Гекхан отметил, что опасения в полной непригодности трубопровода из-за попадания в него морской воды беспочвенны, поскольку ее можно выгнать из системы под давлением. А сам процесс ремонта, по его словам, является достаточно отработанной процедурой.

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Между тем экс-глава Botas отметил в связи с повреждениями "Северных потоков", что в данном случае вероятность саботажа или диверсии очень высока.

Эти трубы не получают повреждений даже при землетрясениях, только при особо сильных. То есть без вмешательства извне с ними ничего не может произойти. Так что вероятность саботажа очень высока. Экс-гендиректор компании Botas Гекхан Ярдым

Резкое падение давления на нитках "Северного потока" и их серьезные повреждения на трех участках зафиксировали 26 сентября.