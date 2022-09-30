В Таразе горит центральный рынок
Фото: Zakon.kz
Рано утром 30 сентября в Таразе загорелись столовая и торговые бутики центрального рынка "Береке". Пожарные выехали на место происшествия по повышенному рангу, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным информации ДЧС Жамбылской области, сообщение о пожаре поступило в 07:52.
В пресс-службе уточнили, на место происшествия по повышенному номеру были направлены 56 сотрудников и 13 единиц техники ДЧС.
Общими усилиями огнеборцев пожар локализован в 08:30. Ликвидация пожара продолжается.Пресс-служба ДЧС Жамбылской области
Жертв и пострадавших нет, добавили в ведомстве.
Причину пожара предстоит установить.
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