В Таразе горит центральный рынок

Фото: Zakon.kz

Рано утром 30 сентября в Таразе загорелись столовая и торговые бутики центрального рынка "Береке". Пожарные выехали на место происшествия по повышенному рангу, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным информации ДЧС Жамбылской области, сообщение о пожаре поступило в 07:52. В пресс-службе уточнили, на место происшествия по повышенному номеру были направлены 56 сотрудников и 13 единиц техники ДЧС. Общими усилиями огнеборцев пожар локализован в 08:30. Ликвидация пожара продолжается. Пресс-служба ДЧС Жамбылской области Жертв и пострадавших нет, добавили в ведомстве. Причину пожара предстоит установить. Читайте также Не менее 14 человек стали жертвами урагана "Иэн" во Флориде Двоих мужчин подозревают в кражах из бутиков крупного торгового дома в Алматы

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