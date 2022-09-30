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Крупный оператор подвижного состава PTC Operator увеличивает объемы перевозки

перевозка топливо Фото: пресс-служба PTC Holding
Отечественный оператор подвижного состава PTC Operator увеличивает объемы перевозки светлых нефтепродуктов с отечественных НПЗ. В августе 2022 года перевезено рекордное количество дизтоплива – 486 011 тонн.

Среднемесячные отгрузки дизтоплива PTC Operator на внутренний рынок в прошлом году в среднем составляли 396 529, а в этом году этот показатель составил 434 006 тонн дизельного топлива. В августе 2022 года компанией отгружен рекордный объем – 486 011 тонн дизельного топлива.

По данным PTC Operator, только его силами в настоящий момент на внутренних маршрутах задействовано 10 000 вагонов-цистерн.

Всего в управлении PTC Holding (материнская компания PTC Operator) находится 12 027 вагонов-цистерн. Компания ежегодно инвестирует в приобретение новых цистерн. При этом не только обеспечивается необходимое количество вагонов, но и их работоспособность. За 2019-2022 годы PTC Holding вложила более 14,5 млрд тенге в ремонт парка. Компания несет серьезные расходы, чтобы парк цистерн, который призван обеспечивать перевозки внутри страны, находился в постоянно хорошем состоянии. Все ремонты вагонов-цистерн производятся исключительно на отечественных вагоноремонтных заводах.

топливо

Фото: пресс-служба PTC Holding

В течение последних трех лет PTC Holding инвестирует и в развитие транзитных контейнерных перевозок. В целях увеличения пропускной и перерабатывающей способностей между Казахстаном и Китаем на станции Достык реализованы проекты стоимостью 23,5 млрд тенге по строительству двух очередей многофункционального перевалочного Достык Транстерминала мощностью 360 тыс. контейнеров (в 20-футовом эквиваленте) в год, а также железнодорожной инфраструктуры протяженностью 13 км. Уникальный терминал позволяет осуществлять обработку контейнерных поездов по "сквозной" технологии.

Приемоотправочные пути находятся там вне магистрального пути АО "НК "КТЖ", соединяясь с ним через новый разъезд.

Железнодорожная инфраструктура включает в себя новую станцию, которая будет передана в собственность АО "НК "КТЖ", и путевое развитие, снижающее нагрузку на инфраструктуру станции Достык, что в результате позволяет увеличить объем транзитных контейнерных перевозок. Для увеличения скорости грузового движения при перевалке контейнеров PTC Holding приобретены 4 маневровых локомотива и 600 80-футовых фитинговых платформ и используются в приграничной зоне для целей увеличения объемов, надежности и стабильности транзитных перевозок.

топливо перевозка

Фото: пресс-служба PTC Holding

АО "НК "КТЖ" – надежный партнер PTC Holding в реализации всех планов. Данное сотрудничество – положительный пример эффективного частного инвестирования для решения государственных задач.

Партнерский материал

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