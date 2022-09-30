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Курсы валют на 30 сентября в обменниках Казахстана

курсы валют на 30 сентября Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 30 cентября 2022 года (на 10:00), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 476,89 тенге, евро – 462,2 тенге, рубля – 8,31 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 479 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 469 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,5 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 481 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 470 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,15 тенге, продажи – 7,5 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 480 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 470 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,5 тенге, продажи – 7,62 тенге.

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