Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Библиотечный фонд ЗКО пополнился 10 тысячами новых книг

фонд книги ЗКО Фото: pixabay
До 2025 года в Западно-Казахстанской области планируется построить 5 объектов культуры, капремонт проведут в 71-м здании из действующих. В этом году в рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" проводится реконструкция двух объектов, а также ремонтируются 12 культурных организаций.

По данным областного управления культуры, в рамках национального проекта "Рухани жаңғыру" библиотечный фонд ЗКО пополнился около 10 тысячами новых книг на сумму 7 млн тенге. С целью охвата детей школьного возраста культурным воспитанием в области было открыто 74 кружка по 25 творческим направлениям, где сейчас занимается около 4 тысяч детей.

Для этих целей в 2022 году из местного бюджета было выделено 422 млн тенге. В учреждениях культуры Западно-Казахстанской области функционируют 957 бесплатных кружков, которые посещают более 12,5 тысячи школьников. Начиная с прошлого года в районах открылись еще 15 кружков на бесплатной основе для более тысячи школьников.

культура ЗКО

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Кроме этого, в регионе ведется строительство визит-центра и административного здания для музея-заповедника "Хан Ордасы" в Бокейординском районе, где будут принимать посетителей, предоставляя познавательную информацию. В рамках проекта "Сакральная география Казахстана" в этом году областным историко-краеведческим музеем проведены археологические раскопки курганных комплексов в селах Жанибек и Новопавловка, а также была организована археологическая разведка в Акжаикском, Бокейординском и Жангалинском районах.

В целях экономии бюджетных расходов, а также эффективного использования штатных единиц и организации качественной культурно-досуговой деятельности, в период с 2019 по 2021 год по области было закрыто 19 сельских библиотек, 5 сельских клубов, число кинотеатров сократилось до минимума – с 7 до 4.

Помимо этого, к областному историко-краеведческому музею присоединились мемориальный музей им. М. Маметовой, Бурлинский краеведческий музей, мемориальный музей им. М. Шолохова, Акжаикский историко-краеведческий музей, Жангалинский и Чингирлауский историко-краеведческие музеи. Подведомственными учреждениями управления культуры на собранные средства за счет увеличения платных услуг проводится работа по укреплению материально-технической базы и повышению качества культурного обслуживания.

Читайте также

Режиссер раскрыл подробности фильма об Ахмете Байтурсынове

Как отметят День пожилых людей в Астане

"Алматы тұлғалары" ищет своих героев в самом большом городе страны

Анастасия Московчук
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
цветы
Россияне несут цветы и плакаты с благодарностью к посольствам Казахстана за рубежом
мобилизация Россия Алматы мигрант
Мигрант из России поделился впечатлениями о мобилизации и городе Алматы
пенсия аннуитет
Около миллиона казахстанцев смогут приобрести пенсионный аннуитет
Похолодание ожидается на большей части Казахстана
Похолодание ожидается на большей части Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления