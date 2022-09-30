Библиотечный фонд ЗКО пополнился 10 тысячами новых книг

До 2025 года в Западно-Казахстанской области планируется построить 5 объектов культуры, капремонт проведут в 71-м здании из действующих. В этом году в рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" проводится реконструкция двух объектов, а также ремонтируются 12 культурных организаций.

По данным областного управления культуры, в рамках национального проекта "Рухани жаңғыру" библиотечный фонд ЗКО пополнился около 10 тысячами новых книг на сумму 7 млн тенге. С целью охвата детей школьного возраста культурным воспитанием в области было открыто 74 кружка по 25 творческим направлениям, где сейчас занимается около 4 тысяч детей.

Для этих целей в 2022 году из местного бюджета было выделено 422 млн тенге. В учреждениях культуры Западно-Казахстанской области функционируют 957 бесплатных кружков, которые посещают более 12,5 тысячи школьников. Начиная с прошлого года в районах открылись еще 15 кружков на бесплатной основе для более тысячи школьников.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Кроме этого, в регионе ведется строительство визит-центра и административного здания для музея-заповедника "Хан Ордасы" в Бокейординском районе, где будут принимать посетителей, предоставляя познавательную информацию. В рамках проекта "Сакральная география Казахстана" в этом году областным историко-краеведческим музеем проведены археологические раскопки курганных комплексов в селах Жанибек и Новопавловка, а также была организована археологическая разведка в Акжаикском, Бокейординском и Жангалинском районах.

В целях экономии бюджетных расходов, а также эффективного использования штатных единиц и организации качественной культурно-досуговой деятельности, в период с 2019 по 2021 год по области было закрыто 19 сельских библиотек, 5 сельских клубов, число кинотеатров сократилось до минимума – с 7 до 4.