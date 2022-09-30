Bank RBK принял участие в финансировании первого супермаркета Eurospar на казахстанском рынке

Bank RBK профинансировал проект, направленный на развитие розничной торговли, реализуемый ТОО "Скиф Трейд" - одним из крупнейших розничных ритейлеров Казахстана. Сегодня в центре Алматы открылся первый супермаркет для семейных покупок Eurospar.

Пандемия коронавируса и вновь возникающие геополитические барьеры 2022 года наглядно продемонстрировали, насколько важным является бесперебойное снабжение населения продуктами первой необходимости, в первую очередь продовольствием. Их своевременный закуп, анализ и прогнозирование потребностей в различных регионах, оперативная доставка до потребителя - это важная работа, от которой зависит социальное благополучие казахстанцев.

Несколько десятилетий на этом рынке успешно работает компания "Скиф Трейд", которая имеет большой опыт управления собственными супермаркетами SMALL и Skif, магазинами напитков и оптомаркетами.

В ассортименте сети около 35 тысяч наименований товаров: продукты питания, бытовая химия, одежда, non-food. Компания развивает собственное производство под торговой маркой SMALL food: так, все кондитерские изделия производятся своими силами.

Чтобы расширить доступ населения к качественным товарам, компания вывела на рынок Казахстана "Магазин вкусной и свежей еды Eurospar".

Фото: Bank RBK

Формат EUROSPAR от известной международной сети супермаркетов SPAR, которая работает в 40 странах мира на четырех континентах, в Казахстане будет представлять концепцию многофункционального супермаркета с большим изобилием качественных продуктов. Кулинарное направление в магазинах SPAR одно из приоритетных с соответствующим широким ассортиментов готовых блюд.

Bank RBK был рад профинансировать расширение деятельности компании "Скиф Трейд", которая уже на протяжении четверти века успешно меняет стандарты розничной торговли в нашей стране. Мы приветствуем выход на рынок республики нового игрока, так как здоровая конкуренция всегда благотворно влияет на уровень цен, ассортимент и качество реализуемых в торговых сетях товаров, а следовательно - идет на пользу потребителям. Председатель правления AO "Bank RBK" Наталья Акентьева

На сегодняшний день ТОО "Скиф Трейд" располагает более чем 120 магазинами в различных регионах Казахстана.

Кроме финансирования супермаркета Eurospar, банк также прокредитовал инвестиционную программу компании, которая позволит открыть не менее 10 новых современных магазинов в 2022 году.

Как рассказал финансовый директор ТОО "Скиф Трейд" Максим Абдуразаков, сотрудничество компании с Bank RBK позволило привлечь долгосрочное финансирование для осуществления Программы развития сети.

- Прежде всего необходимо отметить, что ТОО "Скиф Трейд" является системообразующим предприятием в сфере розничной торговли Республики Казахстан. Наша основная задача – обеспечивать доступность для населения Казахстана качественных и востребованных продуктов первой необходимости по приемлемым ценам, и сотрудничество с Bank RBK расширяет наши возможности в этом направлении, подчеркнул собеседник.

В свою очередь глава Bank RBK заявила о готовности банка оказывать поддержку отечественному бизнесу, предлагая полный комплекс кредитных и некредитных продуктов.

Мы активно кредитуем проекты реального сектора как за счет собственных ресурсов, так и в рамках ряда государственных программ поддержки бизнеса. В приоритете - проекты, направленные на импортозамещение и насыщение внутреннего рынка товарами и услугами отечественных производителей, - подчеркнула глава Bank RBK.