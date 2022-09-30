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Народные приметы на 30 сентября: что нужно сделать в день Веры, Надежды и Любви

Что запрещается делать в день Веры, Надежды и Любви Фото: Zakon.kz
30 сентября православная церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. Этот день в народе носит название Вселенских бабьих именин. Что можно и нельзя делать в этот день, рассказывает Zakon.kz.

Женщинам не полагалось начинать утро со смеха и веселья.

Если верить приметам, каждая женщина, девушка и девочка 30 сентября должна обязательно поплакать, чтобы потом весь год не лить слезы.

Что нельзя делать 30 сентября

  •  Играть свадьбы и венчаться.

  •  Женщинам нельзя работать и заниматься рукоделием.

  •  Ругаться, браниться и желать зла другим.

  • В бане вчетвером париться – к ссоре между членами семьи.

Народные приметы

Обычно в этот день всегда дождливая и холодная погода.

  • Если в этот день полетят журавли, то на Покров (14 октября) будет мороз, если нет, то наступит позднее.

  • Кошка умывается – дождя не будет.

  • Белки линяют – к ранней весне.

Что можно делать 30 сентября

Женщин было принято угощать сладкой выпечкой и пирогами – на счастье и мир в семье.

Незамужние девушки 30 сентября могут встретить свою любовь.

30 сентября считается положительным днем для лечения женских болезней.  Также операции, сделанные в этот день, проходят особенно успешно, считается, что восстановление происходит быстрее.

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