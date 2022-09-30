Народные приметы на 30 сентября: что нужно сделать в день Веры, Надежды и Любви
Женщинам не полагалось начинать утро со смеха и веселья.
Если верить приметам, каждая женщина, девушка и девочка 30 сентября должна обязательно поплакать, чтобы потом весь год не лить слезы.
Что нельзя делать 30 сентября
Играть свадьбы и венчаться.
Женщинам нельзя работать и заниматься рукоделием.
Ругаться, браниться и желать зла другим.
В бане вчетвером париться – к ссоре между членами семьи.
Народные приметы
Обычно в этот день всегда дождливая и холодная погода.
Если в этот день полетят журавли, то на Покров (14 октября) будет мороз, если нет, то наступит позднее.
Кошка умывается – дождя не будет.
Белки линяют – к ранней весне.
Что можно делать 30 сентября
Женщин было принято угощать сладкой выпечкой и пирогами – на счастье и мир в семье.
Незамужние девушки 30 сентября могут встретить свою любовь.
30 сентября считается положительным днем для лечения женских болезней. Также операции, сделанные в этот день, проходят особенно успешно, считается, что восстановление происходит быстрее.