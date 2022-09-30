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Президент предложил обновить генплан развития Семея

Казахстан Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Абайской области сказал, что нужно обновить генеральный план развития города Семея, учитывая его новый статус, сообщает Zakon.kz.

Одним из ключевых условий усиления туристического потенциала региона является развитие инфраструктуры.

В первую очередь необходимо решить вопрос с дорогами. Следует обеспечить беспрепятственный и комфортный доступ к точкам притяжения туристов. Касым-Жомарт Токаев

Нужно также решить проблемы культурных объектов, связанные с коммунальными сетями, подчеркнул президент.

Особое внимание следует уделить благоустройству набережной реки Иртыш. Требуется обновить генеральный план развития города Семея, учитывая его новый статус. Касым-Жомарт Токаев

По мнению президента, регион обладает большими возможностями для развития культурно-познавательного туризма.

Для Казахстана как крупнейшей страны, не имеющей выхода к морю, символическим является тот факт, что на территории страны находится полюс континентальности Земли.

В Абайской области, в урочище Жидебай, рядом с Домом-музеем великого Абая расположен памятный знак «Центр евразийского континента». Уверен, это сакральное для нашего народа место, и подобный географический феномен станет притягательным не только для внутренних, но и зарубежных туристов. Касым-Жомарт Токаев

Как один из исторических центров страны Семей должен стать образцом бережного отношения к богатому культурному достоянию страны.

30 сентября президент прибыл в Абайскую область с рабочим визитом.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев объяснил, что решение о создании в регионе отдельной области принял, учитывая пожелания людей.

Также Токаев поручил построить современную ТЭЦ в Семее.

Выступая перед общественниками, президент заявил, что необходимо проложить железнодорожную ветку в Китай через село Бахты.

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