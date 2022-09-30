Почему казахстанский рынок стремится развивать экосистемы

По данным прогноза International Data Corporation, в 2023 году 80% компаний из списка Global 2000 будут развивать собственные экосистемы и получать не менее 20% выручки через новые сервисы, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию в рамках панельной сессии форума Digital Bridge-2022 озвучил заместитель председателя правления Halyk Bank Нариман Мукушев.

По его словам, развитие экосистем в Казахстане – это отражение мировой тенденции. На протяжении нескольких лет компании трансформировались и оцифровывались, но точку невозврата в этом поставила пандемия.

На примере Halyk Bank мы видим, что при экосистемном подходе границы размываются, и наши клиенты имеют возможность получить все товары и услуги в одном месте и в один клик. К примеру, используя приложение Halyk Homebank, можно заказать продукты, купить билеты на самолет или в кино, прописаться, получить цифровые документы или справки, которые раньше можно было взять только в ЦОНах. Заместитель председателя правления Halyk Bank Нариман Мукушев

Он также рассказал о приложении для бизнеса Onlinebank, в котором можно не только зарегистрировать свою компанию и получить цифровой кредит, но и сдать налоговую отчетность. Примечательно, что весь процесс займет лишь пару минут.

Фото: пресс-служба Halyk Bank

Не остался без внимания вопрос, который всегда вызывает особый интерес: кто находится в более выигрышных условиях при развитии цифровых сервисов – банки или нефинансовые компании.

Главный исполнительный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин рассказал на примере мобильного оператора, как цифровая трансформация повлияла на технологичность компании.

Следуя стратегии цифрового оператора, мы развиваем множество сервисов, входящих в нашу цифровую экосистему. В портфолио компании уже первый в стране необанк Simply, музыкальное приложение Hitter, мобильное телевидение BeeTV и «Мой Beeline» – приложение, которым пользуется 3,4 млн казахстанцев ежемесячно. Цель экосистемы – создать бесшовный клиентский опыт, объединяющий услуги цифрового мобильного оператора и digital продукты в области финансов, ритейла и развлечений, – рассказал Евгений Настрадин.

В целом участники дискуссии отметили, что сейчас рынок переходит на новый уровень цифровизации и в приоритете в первую очередь удобство пользователей.