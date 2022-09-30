Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Почему казахстанский рынок стремится развивать экосистемы

Digital Bridge Фото: пресс-служба Halyk Bank
По данным прогноза International Data Corporation, в 2023 году 80% компаний из списка Global 2000 будут развивать собственные экосистемы и получать не менее 20% выручки через новые сервисы, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию в рамках панельной сессии форума Digital Bridge-2022 озвучил заместитель председателя правления Halyk Bank Нариман Мукушев.

По его словам, развитие экосистем в Казахстане – это отражение мировой тенденции. На протяжении нескольких лет компании трансформировались и оцифровывались, но точку невозврата в этом поставила пандемия. 

На примере Halyk Bank мы видим, что при экосистемном подходе границы размываются, и наши клиенты имеют возможность получить все товары и услуги в одном месте и в один клик. К примеру, используя приложение Halyk Homebank, можно заказать продукты, купить билеты на самолет или в кино, прописаться, получить цифровые документы или справки, которые раньше можно было взять только в ЦОНах.  Заместитель председателя правления Halyk Bank Нариман Мукушев 

Он также рассказал о приложении для бизнеса Onlinebank, в котором можно не только зарегистрировать свою компанию и получить цифровой кредит, но и сдать налоговую отчетность. Примечательно, что весь процесс займет лишь пару минут.

Нариман Мукушев, Евгений Настрадин

Фото: пресс-служба Halyk Bank

Не остался без внимания вопрос, который всегда вызывает особый интерес: кто находится в более выигрышных условиях при развитии цифровых сервисов – банки или нефинансовые компании. 

Главный исполнительный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин рассказал на примере мобильного оператора, как цифровая трансформация повлияла на технологичность компании.  

Следуя стратегии цифрового оператора, мы развиваем множество сервисов, входящих в нашу цифровую экосистему. В портфолио компании уже первый в стране необанк Simply, музыкальное приложение Hitter, мобильное телевидение BeeTV и «Мой Beeline» – приложение, которым пользуется 3,4 млн казахстанцев ежемесячно. Цель экосистемы – создать бесшовный клиентский опыт, объединяющий услуги цифрового мобильного оператора и digital продукты в области финансов, ритейла и развлечений, – рассказал Евгений Настрадин.

В целом участники дискуссии отметили, что сейчас рынок переходит на новый уровень цифровизации и в приоритете в первую очередь удобство пользователей. 

Читайте также

Доллар слегка подрос на торгах 30 сентября

Bank RBK принял участие в финансировании первого супермаркета Eurospar на казахстанском рынке

Курсы валют на 30 сентября в обменниках Казахстана

Тамила Языкова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
цветы
Россияне несут цветы и плакаты с благодарностью к посольствам Казахстана за рубежом
мобилизация Россия Алматы мигрант
Мигрант из России поделился впечатлениями о мобилизации и городе Алматы
пенсия аннуитет
Около миллиона казахстанцев смогут приобрести пенсионный аннуитет
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления