Изменились правила постановки на учет нуждающихся в жилье из госфонда

Постановлением правительства РК от 27 сентября 2022 года внесены изменения в Правила постановки на учет нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что для постановки на учет необходимо представление через веб-портал электронного правительства следующих документов:

заявление о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда;

в случае отсутствия данных в информационной системе копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (рождение, смерть, заключение брака, расторжение брака, усыновление, установление отцовства (материнства), перемена имени, отчества и фамилии);

в случаях признания других лиц членами семьи заявителя последними представляются копии решения суда о признании их членами семьи заявителя;

при отсутствии данных в информационной системе граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, дополнительно предоставляют документ, подтверждающий принадлежность заявителя (семьи) к социально уязвимым слоям населения, а также сведения о доходах за последние 12 месяцев на каждого члена семьи (за исключением семей, имеющих или воспитывающих детей с инвалидностью);

при отсутствии данных в информационной системе граждане, относящиеся к категории госслужащих, работников бюджетных организаций, военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов и лиц, занимающих государственные выборные должности, дополнительно представляют справку с места работы (службы). Кандидаты в космонавты, космонавты представляют документ, подтверждающий их статус, который присваивается правительством РК;

в случаях, когда жилище, в котором проживает семья, не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, заявитель дополнительно представляет оригинал санитарно-эпидемиологического заключения, выданного территориальным подразделением уполномоченного органа по результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы;

когда жилище, в котором проживает семья, не отвечает установленным техническим требованиям, заявитель дополнительно представляет оригинал технического заключения аттестованного эксперта в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

если в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одном помещении становится невозможным, заявитель дополнительно представляет документ, подтверждающий соответствующий вид заболевания.

При этом данные документов, удостоверяющих личность, свидетельства о заключении или расторжении брака, смерти, рождении, справки о наличии или отсутствии жилища (по РК), принадлежащего им на праве собственности, сведения об адресе регистрации, решение суда о признании других лиц членами семьи, сведения документов, подтверждающих принадлежность заявителя к социально уязвимым слоям населения, категории госслужащих, работников бюджетных организаций, сведения о доходах, которые облагаются налогами, предоставляются на всех членов семьи из государственных информационных систем через шлюз электронного правительства.

Для обновления, изменения или дополнения сведений заявитель предоставляет через портал заявление, а также необходимые документы с момента появления оснований либо получения sms-оповещения на мобильный телефон.

Решение о постановке на учет с выдачей уведомления и указанием порядкового номера очереди либо мотивированный отказ в постановке на учет казахстанцев, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, принимаются местным исполнительным органом в течение 15 рабочих дней с даты подачи заявления.

При этом заявитель извещается в письменном виде по почте либо нарочно.

Предусмотрены также основания, по которым отказывается от постановки на учет:

это установление недостоверности документов, представленных заявителем, или данных, содержащихся в них;

несоответствие заявителя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для постановки на учет.

Постановление вводится в действие с 9 октября 2022 года.