Где в Казахстане ожидается повышение тарифа на газ и о чем мечтают жители негазифицированных районов

Несмотря на то, что еще в августе, по словам главы АО "Qazaq Gaz" Санжара Жаркешова, вопрос с дефицитом товарного газа в Казахстане решен полностью, в регионах все еще остро стоят проблемы по газификации районов, по подключению к газовым трубам домов и повышению тарифов на голубое топливо.

О том, где ожидается повышение тарифов, почему некоторые районы страны все еще негазифицированы, и о чем говорят казахстанцы, рассказали корреспонденты Zakon.kz.

Где доставка газа дешевле

В соответствии с Законом РК "О естественных монополиях" и "Правилами ценообразования на общественно значимых рынках", утвержденными приказом министра национальной экономики РК от 1 февраля 2017 года №36, тариф на транспортировку товарного газа по распределительным трубопроводам и цена реализации товарного газа устанавливаются Комитетом по регулированию естественных монополий Миннацэкономики РК.

В Зайсанском районе ВКО с 1 октября ожидается изменение тарифа на доставку газа, который, по данным Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймақ", составит 1347,84 тенге за 1000 куб. м без учета НДС. Ранее действовал тариф в размере 1397,80 тенге.

Местные власти отмечают, что на сегодня в районе самый низкий тариф на транспортировку газа, кроме разве что западного Казахстана, где с 1 октября 2022 года утвержден тариф в размере 2553,48 тенге за 1000 куб. м без учета НДС.

Для сравнения: к примеру, для потребителей Шымкентского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймақ" с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 года был утвержден временный компенсирующий тариф 4579,45 тенге за 1000 куб. м без учета НДС. В Актюбинской области с 1 июля 2022 года действует тариф в размере 5311,65 тенге за 1000 куб. м без учета НДС. Для бытовых потребителей Жамбылской области тариф составляет 25 284,02 тенге за 1000 куб. м без учета НДС.

Восточный Казахстан: в газодобывающем районе газ не везде

Жители Зайсанского района ВКО говорят, что переход на голубое топливо значительно сократил затраты. К примеру, если раньше за отопительный сезон на закуп угля, дров приходилось тратить не менее 100 тысяч тенге, то с подключением к газопроводу в зимний период они платят 10-14 тысяч тенге, в летний период и того меньше – 2-2,5 тысячи тенге.

В регионе это единственный район, где есть голубое топливо, добываемое из месторождения Сарыбулак. На сегодня к газу подключены 10 населенных пунктов, включая город Зайсан. Общий охват – 20 тысяч человек. Протяженность эксплуатируемых газопроводов по состоянию на 1 июля 2022 года составляла 61 142,68 километра, из них магистральные газопроводы – 462,48 км, газораспределительные сети – 60 680,20 км.

В декабре 2012 года Казахстан и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в части строительства и эксплуатации газопровода Сарыбулак – Зимунай. По договору половина добываемого природного газа с месторождения Сарыбулак должна была направляться для внутренних потребностей Казахстана, остальное – на экспорт в Китай. В 2018 году к голубому топливу подключили 9 населенных пунктов района: села Карабулак, Кенсай, Кайнар, Айнабулак, Жамбыл, Когедай, Шалкар, Каратал, Улкен-Каратал. В 2020 году должны были подвести газ к еще 8 населенным пунктам района, но проект приостановили и возобновили только в 2021 году.

Проектом также предусматривается строительство газораспределительных станций и подводящих магистральных сетей к сельским населенным пунктам Курчумского (14 сел), Тарбагатайского (24 села) и Урджарского районов (14 сел) за счет привлечения средств международных финансовых институтов, прежде всего Европейского банка реконструкции и развития. Пока газ есть только Зайсанском районе, и то не во всех населенных пунктах.

Атырауская область: тариф на газ низкий, но ситуация с негазифицированными районами и с монополией требует решения

Из 155 населенных пунктов Атырауской области, включая города Атырау и Кульсары, 137 обеспечены природным газом. Но сегодня в Прикаспии 18 негазифицированных малых населенных пунктов, расположенных в отдаленных местах. По словам чиновников, подключать некоторые из них нецелесообразно.

Из 18 в 10 сельских малонаселенных пунктах нецелесообразно подключение газоснабжения. Причина – отдаленное и рассеянное расположение и небольшое количество домов. В остальных 8 селах проводится газификация, после завершения строительных работ уровень обеспеченности населения области природным газом составит 99,8%. И.о. руководителя Управления энергетики и ЖКХ Атырауской области Данияр Мукишев

В Атырауской области для потребителей голубое топливо дешевое, 1 июля 2022 года цена на него опустилась на треть. Теперь действующие цены розничной реализации товарного газа для жителей региона – 5266,98 тенге/тыс. куб. м, для юридических лиц – 12 812,25 тенге/тыс. куб. м, для бюджетных организаций – 14 889,62 тенге/тыс. куб. м. И тариф на газоснабжение остается на низком уровне по сравнению с другими регионами республики.

Однако, по мнению предпринимателей, необходимо взвешенно подходить к таким чувствительным показателям, как ценообразование на монопольном рынке. Как рассказал один из предпринимателей, на газификацию своих объектов и прокладку отдельной ветки бизнес выделял собственные деньги, поскольку выгоды от такого решения были явными и затраты на отопление – мизерными.

Однако и в этом решении нашелся один минус. После введения в эксплуатацию новая ветка стала принадлежать газовикам, несмотря на то, что финансировалась за счет частных средств. В результате и распоряжаться подключением к этой ветке они стали самостоятельно, без учета наших вложений. Когда же мне потребовалось установить на объекте газовую плиту для собственных нужд, мне выдали технические условия с обязательной нагрузкой – заменой части газопровода на одной из газотранспортных сетей монополиста, что по затратам и по логике никак не соответствовало здравому смыслу. Монополисты сами должны этим заниматься, а не перекладывать эти заботы на плечи предпринимателей. Предприниматель Андрей Кораблев

Караганда: незаинтересованность населения в переходе на голубое топливо связана с низкими доходами

Природный газ транспортируется в Караганду из Западного Казахстана по двум магистральным трубопроводам – "Бейнеу – Бозой – Шымкент" и "Сарыарка". Строительство последнего завершилось в конце 2019 года. Первых абонентов города подключили спустя два года со значительным отставанием от первоначальных сроков. Дело в том, что деньги, предусмотренные на строительство газораспределительных сетей, пришлось перенаправить на борьбу с распространением коронавируса. После чего снова выделять из республиканского бюджета.

Газификация Караганды, насчитывающая 16 пусковых комплексов, оценивается в 64 млрд тенге. Ее планируют полностью завершить в 2036 году.

Общая протяженность уложенных сетей составляет 155 км, или 14% от запланированного объема. Возможность подключения к центральному газоснабжению в Караганде имеют 1695 семей, проживающих в частном секторе. Однако воспользовались ею пока лишь 156.

Незаинтересованность населения в переходе на голубое топливо связана с низкими доходами – многие дома в районе Михайловка, по которому проходят сети первого пускового комплекса, разваливаются от старости. Расходы по переоборудованию системы отопления и оплате потребляемых объемов газа их хозяевам не по карману.

Однако жительница Михайловки Лариса Фролова все же собирается подключиться к газу, так как это серьезно облегчит ее жизнь в частном доме.

Рассчитывая предстоящие расходы, мы с мужем опираемся на расходы соседа, площадь дома которого соответствует площади нашего – 80 кв. м. Он потратил на газификацию 700 тыс. тенге. Дороже всего ему обошелся двухконтурный котел, позволяющий не только отапливать жилье, но и греть воду, готовить пищу. В феврале 2022 года, когда он получил газ, сумма в квитанции составила 19 тыс. тенге, в марте – 14 тыс. тенге. Оба эти месяца были достаточно теплыми. Думаю, в периоды экстремально низких температур, характерных для нашего климата, расходы значительно увеличатся. Жительница Караганды

По ее словам, в прошлом году тонна качественного угля с Шубаркольского разреза на тупиках Караганды стоила 11 тыс. тенге. Пока длился отопительный период, объем потребленного угля составил 12 тонн. В этом году цена тонны взлетела до 14 тыс. тенге. Однако, как и большинство карагандинцев, сделавших выбор в пользу природного газа, Лариса Фролова не собирается совсем отказываться от угольного котла. Она опасается, что в период сильных морозов газ в трубах может замерзнуть.

Жамбылская область: в глубинке газ ждут с нетерпением

Из 371 населенного пункта Жамбылской области этим благом цивилизации пользуются жители 259 сел. По данным Управления энергетики и ЖКХ акимата Жамбылской области, в 2022 году ведется строительство еще 18 объектов газификации.

Из этих 18 объектов 10 введут в эксплуатацию в ближайшее время, остальные 8 переходят на 2023-2024 годы, – отмечает руководитель УЖКХ Кудайберген Корганбаев.

На газификацию еще 13 сел Мойынкумского района требуется разработка проектно-сметной документации. Для этого из областного бюджета выделено 43,2 млн тенге, еще 20 млн направлено из районного бюджета. Ориентировочная протяженность газопровода в районе составит 250 км.

На территории Шуского района проходит магистральный газопровод высокого давления "Казахстан – Китай". Чтобы обеспечить жителей Мойынкумского и Шуского районов газом, необходимо подключиться к данному газопроводу. А для этого нужно построить еще одну АГРС. Стоимость строительства проекта составляет 4,6 млрд тенге. Конкурс государственных закупок по проекту уже проведен, подрядчик определен, но работы начнутся после разработки проекта, которая завершится до конца текущего года.

Сельчане с нетерпением ждут, когда в их селах появится газ, мечтая о том, что наступит время, когда не придется отапливать дома углем и дровами. Но при этом они сетуют на высокие тарифы. Для отопления четырехкомнатного дома зимой в месяц выходит от 25 до 30 тыс. тенге. Не всем по карману эти расходы.

Согласно данным, размещенным на сайте АО "Qazaq Gaz", по состоянию на 1 февраля 2022 года бытовые потребители платили за кубометр газа 24,4 тенге (с учетом тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям), в апреле текущего года – 25,4 тенге, в июле – 25,3 тенге.

Алматы: сложности подключения к газу в самом газифицированном городе

На сегодняшний день из всех регионов и городов Казахстана самым газифицированным является Алматы: протяженность газопроводных сетей по городу составляет 5,9 тыс. км, доступом обеспечены 99,2% жителей города.

В 2021 году в крупнейшем мегаполисе Казахстана была проведена реконструкция 36,4 км газовых сетей. Также в 2021 году по рыночной стоимости – примерно за 150 тысяч тенге – к газовым сетям подключили более 2000 домов. В текущем году обеспечить газом планируется еще 355 частных домов.

Однако такие перспективы не у всех жителей Алматы. Пока к газовым сетям не подключены 1054 дома, хотя 584 из них имеют возможность газификации. В их числе 152 дома, в которых проживают семьи из социально уязвимых слоев населения.

Кроме того, из-за отсутствия близости магистральных сетей доступа к газу пока не имеют 470 домов.

Алматинская область: лишь бы был газ

На совещании в марте 2022 года экс-аким Канат Бозумбаев сказал: "Из 1,3 млн человек, которых планировали обеспечить газом, им обеспечили только 702 тысячи жителей области, то есть 54% от всего населения". Получается, что в области основные цели по газификации не достигнуты.

Среди причин низких темпов газификации в области называют: высокие тарифы на подключение, низкое качество строительно-монтажных работ, отсутствие правоустанавливающих документов и слабый контроль со стороны уполномоченных органов.

Жители поселка Панфиловский обратились к журналистам за помощью. Их дом на ул. Томаровского, 1 вот уже на протяжении 10 лет отапливается по принципу "кто как может". Жители приобретают газовые баллоны со сжиженным газом и хранят их в жилых помещениях, что по технике безопасности в многоквартирном доме вообще недопустимо. Между тем мимо дома проходит газовая труба. Но никто не собирается подводить ее к жилому дому.

Фото: Zakon.kz

Таких негазифицированных многоквартирных домов в поселке еще пять. Это не считая частных домов. Мы живем всего в 16 км от города Алматы, а мечтаем о газе, как о чуде, и высокие тарифы нас не пугают, – рассказывает жительница неподключенного дома, показывая на дом и проходящую через дорогу трубу.

Авторы: Айдар Альтаев, Светлана Новак, Ксения Бескровная, Людмила Мельник