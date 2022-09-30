В Северном Казахстане официально снижается приток приезжающих россиян

Регион граничит с тремя областями Российской Федерации: Тюменской, Курганской и Омской. В первые дни массового заезда граждан Российской Федерации СКО принимала примерно по 8 тысяч иностранцев в сутки. Теперь количество прибывших достигает 4 тысяч человек, передает корреспондент Zakon.kz.

По статистике Департамента Пограничной службы КНБ РК по СКО поток прибывающих россиян в регион снижается, буквально, по дням. Департамент приводит статистику: 27 сентября прибыло 5 тыс. граждан Российской Федерации, 28 сентября – 4 тыс. россиян.

Всего с 21 сентября, то есть даты объявления частичной мобилизации в РФ, в СКО заехали 45 тыс. граждан соседнего государства. Многие в Северо-Казахстанской области задержались не долго. 29 тыс. приехавших выехали в течение нескольких часов или суток.

Жизнь на вокзале

Яркое представление о массовом приезде граждан Российской Федерации дает зал ожидания железнодорожного вокзала Петропавловска. Он полон людьми из России. На креслах, даже на полу ютятся семьями. И – с маленькими детьми. Не смотря на то, что зал ожидания уже забит народом, после прибытия поездов из России вливаются все новые и новые потоки. Людей настолько много, что очередь по ту сторону пункта досмотра кажется бескрайней и занимает весь коридор огромного перехода, который соединяет вокзал с перронами железнодорожных путей.

В глаза бросается то, что такая гигантская людская очередь абсолютно спокойная. Нет ни скандалов, ни давок, ни попыток, прорваться поскорей к турникету.

В этом людском потоке – семьи. Отцы и матери на руках держат крохотных детей.

У мамы на руках

Фото: Zakon.kz

Огромный рюкзак проезжает по багажной ленте рентген и оказывается на краю. Молодой мужчина подхватывает его, старается перекинуть на одно плече, чтобы взять на руки ребенка. Девочку лет трех на руках несет рядом идущая с этим парнем девушка. На руках малышка, а за спиной рюкзак, который, кажется вот-вот сломает девушке спину.

Мужчина пытается помочь жене, но ребенок обеими ручками обнимает маму и утыкается ей в грудь. Кроха одета по северной погоде тепло. Понятно, что ребенок замучался от жары, простояв в долгой очереди в теплом помещении. Удивляет то, что ребенок не капризничает и даже старается заснуть у мамы на руках.

Казахстанцы помогают россиянам чем могут

Фото: Zakon.kz

Багажная лента не останавливается и "выплевывает" новые черные рюкзаки. Так же смиренно их подбирают другие многочисленные мужчины и женщины с детьми на руках.

Они тут же растворяются в толпе в зале ожидания.

– Молодой человек, вы из России?

– Да, я из России.

– А почему вы сейчас снимаете на видео то, как здесь в Казахстане вас угощают обедом? – спрашиваю у молодого парня, который стоит у дастархана, накрытого волонтерами прямо в центре зала ожидания вокзала.

На столе горячая ароматная еда, а парень вместо того, чтобы поскорей взять тарелку свежей домашней еды, снимает ее на камеру сотового телефона.

– Это очень приятно! – тут же отвечает мне молодой человек, приложив руку к сердцу. Он поворачивается и по глазам становится видно: человек, правда, тронут до глубины души.

– Приезжаешь, чувствуешь такое доброе отношение. Это очень трогает за душу. На самом деле, – говорит парень и обещает, что снятое видео обязательно запустит в свои соцсети, чтобы поделиться со всеми пользователями.

Он рассказал, что его зовут Урал, и он профессиональный психолог, а приехал из далекой Уфы.

– Почему приехали к нам?

– Вот такие нынче времена… – уклончиво отвечает Урал.

Волонтер протягивает молодому человеку тарелку с горячим пловом. Урал благодарит, а затем делится своими планами на будущее. Пока понятно только оно – ближайшее время все надежды связаны с Казахстаном. Парень не скрывает, что пару месяцев надеется побыть в нашей стране, будет искать работу, если его знания здесь пригодятся, он готов остаться, работать и жить.

Вокруг волонтерского стола суета. С полными тарелками еды отходят люди. Никакого ажиотажа.

Еду приносят неравнодушные казахстанцы.

– Что вы сегодня предлагаете приезжим и откуда эти блюда?

– Я уже третий день здесь стою. Приносят все неравнодушные люди. Либо организации, либо сами мимо проходящие. Даже те, кто приезжает, от себя тоже что-то оставляют. И вот по-разному бывает. Днем была каша, сейчас у нас ребята принесли плов, гуляш с курицей, – приоткрывая огромные кастрюли, рассказывает и показывает волонтер.

Руководитель фронт-офиса волонтерства СКО Анастасия Волкова рассказывает, что североказахстанские волонтеры помогают приезжим не только с питанием, еще – дают необходимую им информацию.

По словам Анастасии, беда в том, что иностранцы мало что знают о законах Республики Казахстан, в частности, о миграционном законодательстве. А еще, как говорит Анастасия, они не ориентируются в Петропавловске, поэтому возникают большие сложности в элементарных вопросах. Например, где снять квартиру, как добраться до миграционной полиции, как вызвать такси? Эти вопросы становятся для приезжих главными.

Ответы на них волонтеры включили в памятку, которую разработали для прибывающих. В ней указаны главные моменты миграционного законодательства Казахстана, контакты квартирных агентств, таксопарков, обменных пунктов валюты и прочая важная информация.

Фото: Zakon.kz

Памятки раздают прямо на вокзале Петропавловска. И в первую очередь иностранцы интересуются в листке адресом местного ЦОНа, где можно получить ИИН. Этот номер позволяет открыть казахстанскую банковскую карту.

В ЦОНе цифры бьют рекорды

Фото: Zakon.kz

С 26 сентября, услуга по формированию ИИН нерезидентам Республики Казахстан оказана 3126 иностранным гражданам, – говорит пресс-секретарь филиала ГК "Правительство для граждан" по СКО Анара Кусанова.

29 сентября, в специально открытом ЦОНе для прибывших россиян в Петропавловске, где оказывается услуга по формированию ИИН нерезидентам нашей страны, помощь получили 655 клиентов.

Открытие отдельного центра обслуживания для прибывающих решило вопрос скопления людей в городском ЦОНе, и он вернулся к прежнему режиму работы.

В главном городском ЦОНе, теперь стадо, действительно, как прежде. Никаких очередей. Сотрудники признаются, когда обслуживали местных граждан и иностранцев одновременно, справлялись со всей нагрузкой, но местному населению приходилось гораздо дольше ждать получения услуги.

Фото: Zakon.kz

Специальный ЦОН для иностранцев организовали в здании филармонии. Оно оказалось подходящим, потому что просторное, расположено рядом с жд вокзалом.

С первых минут работы и да самого конца рабочего дня здесь массовый наплыв людей. В очереди к специалистам сотни. Движется очередь строго по номерам, согласно выданным талонам. Все ждут своей очереди, ажиотажа нет.

Фото: Zakon.kz

Специалисты ЦОНа пока отмечают только прирост обращающихся за ИИН иностранцев. То, что по официальным данным погранслужбы число приезжающих снижается, на числе клиентов Спеццона для иностранцев, похоже, пока не отражается.