В Северном Казахстане официально снижается приток приезжающих россиян
По статистике Департамента Пограничной службы КНБ РК по СКО поток прибывающих россиян в регион снижается, буквально, по дням. Департамент приводит статистику: 27 сентября прибыло 5 тыс. граждан Российской Федерации, 28 сентября – 4 тыс. россиян.
Всего с 21 сентября, то есть даты объявления частичной мобилизации в РФ, в СКО заехали 45 тыс. граждан соседнего государства. Многие в Северо-Казахстанской области задержались не долго. 29 тыс. приехавших выехали в течение нескольких часов или суток.
Жизнь на вокзале
Яркое представление о массовом приезде граждан Российской Федерации дает зал ожидания железнодорожного вокзала Петропавловска. Он полон людьми из России. На креслах, даже на полу ютятся семьями. И – с маленькими детьми. Не смотря на то, что зал ожидания уже забит народом, после прибытия поездов из России вливаются все новые и новые потоки. Людей настолько много, что очередь по ту сторону пункта досмотра кажется бескрайней и занимает весь коридор огромного перехода, который соединяет вокзал с перронами железнодорожных путей.
В глаза бросается то, что такая гигантская людская очередь абсолютно спокойная. Нет ни скандалов, ни давок, ни попыток, прорваться поскорей к турникету.
В этом людском потоке – семьи. Отцы и матери на руках держат крохотных детей.
У мамы на руках
Фото: Zakon.kz
Мужчина пытается помочь жене, но ребенок обеими ручками обнимает маму и утыкается ей в грудь. Кроха одета по северной погоде тепло. Понятно, что ребенок замучался от жары, простояв в долгой очереди в теплом помещении. Удивляет то, что ребенок не капризничает и даже старается заснуть у мамы на руках.
Казахстанцы помогают россиянам чем могут
Фото: Zakon.kz
Они тут же растворяются в толпе в зале ожидания.
– Молодой человек, вы из России?
– Да, я из России.
– А почему вы сейчас снимаете на видео то, как здесь в Казахстане вас угощают обедом? – спрашиваю у молодого парня, который стоит у дастархана, накрытого волонтерами прямо в центре зала ожидания вокзала.
На столе горячая ароматная еда, а парень вместо того, чтобы поскорей взять тарелку свежей домашней еды, снимает ее на камеру сотового телефона.
– Это очень приятно! – тут же отвечает мне молодой человек, приложив руку к сердцу. Он поворачивается и по глазам становится видно: человек, правда, тронут до глубины души.
– Приезжаешь, чувствуешь такое доброе отношение. Это очень трогает за душу. На самом деле, – говорит парень и обещает, что снятое видео обязательно запустит в свои соцсети, чтобы поделиться со всеми пользователями.
Он рассказал, что его зовут Урал, и он профессиональный психолог, а приехал из далекой Уфы.
– Почему приехали к нам?
– Вот такие нынче времена… – уклончиво отвечает Урал.
Волонтер протягивает молодому человеку тарелку с горячим пловом. Урал благодарит, а затем делится своими планами на будущее. Пока понятно только оно – ближайшее время все надежды связаны с Казахстаном. Парень не скрывает, что пару месяцев надеется побыть в нашей стране, будет искать работу, если его знания здесь пригодятся, он готов остаться, работать и жить.
Вокруг волонтерского стола суета. С полными тарелками еды отходят люди. Никакого ажиотажа.
Еду приносят неравнодушные казахстанцы.
– Что вы сегодня предлагаете приезжим и откуда эти блюда?
– Я уже третий день здесь стою. Приносят все неравнодушные люди. Либо организации, либо сами мимо проходящие. Даже те, кто приезжает, от себя тоже что-то оставляют. И вот по-разному бывает. Днем была каша, сейчас у нас ребята принесли плов, гуляш с курицей, – приоткрывая огромные кастрюли, рассказывает и показывает волонтер.
Руководитель фронт-офиса волонтерства СКО Анастасия Волкова рассказывает, что североказахстанские волонтеры помогают приезжим не только с питанием, еще – дают необходимую им информацию.
По словам Анастасии, беда в том, что иностранцы мало что знают о законах Республики Казахстан, в частности, о миграционном законодательстве. А еще, как говорит Анастасия, они не ориентируются в Петропавловске, поэтому возникают большие сложности в элементарных вопросах. Например, где снять квартиру, как добраться до миграционной полиции, как вызвать такси? Эти вопросы становятся для приезжих главными.
Ответы на них волонтеры включили в памятку, которую разработали для прибывающих. В ней указаны главные моменты миграционного законодательства Казахстана, контакты квартирных агентств, таксопарков, обменных пунктов валюты и прочая важная информация.
Фото: Zakon.kz
В ЦОНе цифры бьют рекорды
Фото: Zakon.kz
С 26 сентября, услуга по формированию ИИН нерезидентам Республики Казахстан оказана 3126 иностранным гражданам, – говорит пресс-секретарь филиала ГК "Правительство для граждан" по СКО Анара Кусанова.
29 сентября, в специально открытом ЦОНе для прибывших россиян в Петропавловске, где оказывается услуга по формированию ИИН нерезидентам нашей страны, помощь получили 655 клиентов.
Открытие отдельного центра обслуживания для прибывающих решило вопрос скопления людей в городском ЦОНе, и он вернулся к прежнему режиму работы.
В главном городском ЦОНе, теперь стадо, действительно, как прежде. Никаких очередей. Сотрудники признаются, когда обслуживали местных граждан и иностранцев одновременно, справлялись со всей нагрузкой, но местному населению приходилось гораздо дольше ждать получения услуги.
Фото: Zakon.kz
С первых минут работы и да самого конца рабочего дня здесь массовый наплыв людей. В очереди к специалистам сотни. Движется очередь строго по номерам, согласно выданным талонам. Все ждут своей очереди, ажиотажа нет.
Фото: Zakon.kz