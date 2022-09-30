Забота о твоем здоровье на твоем запястье

Apple Watch давно уже завоевали рынок часов. В 2019 году их было продано почти 31 млн по всему миру, а часов всех швейцарских брендов вместе взятых – 21 млн.

Это неудивительно, ведь только представьте, что вы получили высокотехнологичного помощника во всех сферах жизни, который выглядит роскошно на вашей руке. В этом году представлены сразу несколько версий Apple Watch: Series 8 и абсолютная новинка Apple Watch Ultra.

Все новые модели безупречны и футуристично красивы: так и просятся на запястье главного героя в фантастическом фильме. У них классический дизайн с закругленными краями, дисплей с тонкими рамками, они гладкие, приятные на ощупь и очень прочные.

Габариты Apple Watch Series 8 – 41 и 45 мм – подойдут на любое запястье. Экраны вмещают все необходимое и позволяют легко печатать, отвечать на звонки и управлять мультимедиа. А если нужен дисплей побольше, выбирайте модель Apple Watch Ultra c 49 мм. Это не только самый большой экран в истории Apple Watch, но и самый яркий: 2000 нит.

Корпус в Apple Watch Ultra выполнен из титана, а не из алюминия. Кроме того, часы защищены по армейскому стандарту MIL-STD-810 и с ними можно плавать на глубине 100 метров, если собираетесь заниматься дайвингом, смело выбирайте эту модель.

Также Apple Watch Ultra снабдили новой настраиваемой кнопкой Action Button, с помощью которой можно, например, запустить один из многочисленных спортивных режимов.

Новый режим низкого энергопотребления во всех моделях отключает наиболее энергозатратные функции, сохраняя при этом самые важные. В этом режиме Apple Watch Series 8 смогут работать до 36 часов без подзарядки, а Apple Watch Ultra – до 60 часов! В обычном режиме автономность достигает 18 часов, а аккумулятора Apple Watch Ultra хватит на 36 часов.

В Apple Watch Series 8 и Apple Watch Ultra переднее стекло теперь более устойчиво к растрескиванию, а значит, если вы спортсмен или любитель активного отдыха, они вас не подведут. Кстати, о спорте – приложение Workout тоже было усовершенствовано, и теперь там есть новые тренировки и способы отслеживания вашего состояния во время них.

С каждым годом компания Apple внедряет в свои часы все более серьезные функции, помогающие следить за здоровьем: мониторинг сердечного ритма, измерение кислорода в крови, снятие ЭКГ, отслеживание сна, обнаружение падений и мониторинг громкого шума, напоминание о приеме лекарств.

Они буквально каждую секунду заботятся о вашем здоровье. В этом году в Apple Watch Series 8 и Apple Watch Ultra появился еще и датчик температуры. Чтобы его активировать, нужно пять ночей поспать с включенными часами: они установят вашу базовую температуру и затем будут фиксировать ее изменения. Помимо этого, теперь часы умеют отслеживать овуляцию, что очень полезно при планировании семьи.

Новая линейка Apple Watch – это самые передовые устройства, уже сейчас вы можете оформить покупку по выгодной программе trade-in всего от 13 749 тенге на новые Apple Watch Series 8, а также оформить предзаказ на Apple Watch Ultra всего от 45 416 тенге в месяц в рассрочку на 12 месяцев. Купить или предзаказать их можно с 30 сентября в магазинах официальных реселлеров Apple: iSpace, Sulpak, Technodom, Mechta, activ, Evrika, Fora, Freedom Mobile и DNS.

Партнерский материал