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Касым-Жомарт Токаев выразил почтение старшему поколению

президент Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев показал, как нужно бережно и с почетом относиться к старшему поколению и традициям, сообщает Zakon.kz.

На встрече с общественностью в Семее президент обратил внимание на апашек в традиционных национальных костюмах. Он настоял, чтобы апашки обязательно попали в кадр.

30 сентября президент прибыл в Абайскую область с рабочим визитом.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев объяснил, что решение о создании в регионе отдельной области принял, учитывая пожелания людей. Он назвал особенности Абайской области.

Также Токаев поручил построить современную ТЭЦ в Семее.

Выступая перед общественниками, президент заявил, что необходимо проложить железнодорожную ветку в Китай через село Бахты.

Во время визита Токаев открыл памятник Ауэзову и Мухамедханову в Семее.

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