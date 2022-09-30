В Уральске подведены итоги I Республиканского фестиваля моноспектаклей

Фестиваль, организованный в честь 105-летия со дня рождения народной артистки Казахстана и СССР, лауреата Государственной премии СССР Хадиши Букеевой и 30-летия Западно-Казахстанского казахского драматического театра им. Х. Букеевой, подарил всем западноказахстанцам праздничное настроение.

В жюри были лучшие представители профессионального мастерства театральных коллективов и артистов-участников фестиваля искусств – народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана, актер, режиссер Тунгышбай Жаманкулов, театровед, магистр искусствоведения Айзат Кадыралиева, писатель-драматург, сценарист Колганат Мурат, заслуженный артист Казахстана, лауреат Государственной премии, кавалер ордена "Курмет", актер, режиссер Сердеш Кажымуратов, кавалер ордена "Парасат", актриса, режиссер Нурлыгуль Жубатова.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

В фестивале впервые приняли участие театральные коллективы из Алматы, Астаны, Шымкента, Атырау, Караганды, Усть-Каменогорска, Павлодара, Семея, Актобе. Артистов приветствовал заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов, который поздравил всех с важным событием в культурной жизни всего Казахстана и пожелал каждому творческих успехов. Также он вручил ключи от квартиры главному режиссеру театра Алмату Шарипову, уроженцу Западно-Казахстанской области, выпускнику Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

В фойе театра была организована выставка, посвященная 105-летию со дня рождения Хадиши Букеевой. Фестиваль моноспектаклей длился в течение трех дней в областном казахском драматическом театре им. Х. Букеевой. Жители и гости города могли бесплатно посмотреть все спектакли в рамках фестиваля.

На пресс-конференции председатель жюри, актер, режиссер Тунгышбай Жаманкулов отметил, что в отличие от других спектаклей в моноспектакле всего один актер, поэтому ему и сложно, и в то же время ярко проявляются его индивидуальность, творческие возможности.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

По итогам фестиваля в номинации "Лучшая сценография" лучшим стал "Король Лир" Шекспира (реж. Адилет Аканов), Павлодарский областной казахский музыкально-драматический театр им. Ж. Аймаутова.

В номинации "Лучший образ женщины" в трагедии Ж. Ануй "Медея" (реж. Куандык Касымов) лучшей стала актриса Шымкентского академического казахского драматического театра им. Ж. Шанина Бахыткуль Кожамуратова, сыгравшая Медею. В номинации "Лучший мужской образ" в "Гамлете" Шекспира (реж. Мейрам Хабибуллин) лучшим стал актер Актюбинского областного драматического театра им. Т. Ахтанова Багдат Телеугалиев, режиссер Айдын Салбан победил в номинации "Лучшая режиссура" за постановку драмы Ш. Айтматова "Ана мен Ала" Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Специальный приз к 30-летию театра получила сюрреалистическая постановка произведения Ш. Айтматова "Ищи" (реж. Гаухар Адай) Молодежного театра "Дарига-ай" города Семей Абайской области.

Фото: пресс-служба акимата Уральска