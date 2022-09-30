Большой вечер казахстанского бокса пройдет в Польше

1 октября в Люблине (Польша) состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого на ринг выйдут три талантливых спортсмена из Казахстана – Мейирим Нурсултанов, Бекзад Нурдаулетов и Бекман Сойлыбаев, сообщает Zakon.kz.

29-летний Мейирим Нурсултанов (17-0, 10 КО) будет проводить защиту титула WBO International в среднем весе в поединке против аргентинца Марсело Косереса (31-4-1, 17 КО).

Бекман Сойлыбаев (14-1, 5 КО) будет сражаться за пояс WBA Intercontinental во втором полулегком весе с южноафриканцем Сифосетху Мвулой (16-4-1, 7 КО).

Чемпион мира-2019 среди любителей Бекзад Нурдаулетов (5-0, 2 КО) померится силами с грузинским боксером Яго Кизирией (6-8, 4 КО) в рейтинговом поединке.

Одним из украшений этого боксерского вечера будет бой экс-соперника Геннадия Головкина, поляка Камиля Шеремета (22-2-1, 6 КО), который будет боксировать против Владислава Гела (12-4, 7 КО) из Украины.

Два года назад Шеремета проиграл GGG техническим нокаутом.

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