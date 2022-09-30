Жукаев стал чемпионом Казахстана и получил Wild Card на АТР 500 Астана

После завершившегося первенства cтраны по теннису Бейбит Жукаев стал двукратным чемпионом Казахстана. Плюс к этому на награждении актауский теннисист получил специальную путевку в основную сетку элитного турнира Astana 500 Open, сообщает Zakon.kz.

В финале чемпионата Казахстана жребий вновь свел Бейбита Жукаева и Дениса Евсеева (Алматы). Как и на зимнем первенстве, Бейбит одержал победу со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

Благодаря своей победе в турнире западноказахстанец получил путевку на престижный турнир ATP 500 Astana Open в одиночном разряде. Место в "основе" такого солидного турнира – это большое достижение для 21-летнего спортсмена из Актау, который на сейчас занимает 326-ю строчку в мировом рейтинге.

Плюс к этому Жукаев сыграет в основе парного разряда с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом, где также выступят Денис Евсеев и Григорий Ломакин.

Фото: ktf.kz

В женской сетке чемпионата страны Гозаль Айнитдинова в матче за "золото" переиграла опытную Жибек Куламбаеву – 6:2, 6:1.

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