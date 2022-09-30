Российские штурмовики проведут учения в Казахстане

Фото: odkb-csto.org

Российские экипажи Су-25 окажут поддержку Коллективным силам ОДКБ на учениях "Взаимодействие-2022" в Казахстане. Об этом рассказали в объединенном пресс-центре учений ОДКБ 30 сентября, сообщает Zakon.kz.

Во время совместного учения экипажи штурмовиков отработают поиск и уничтожение объектов условного противника. Они выполнят пуски неуправляемых авиационных ракет "С-8" по мишеням на полигоне "Матыбулак". Фото: odkb-csto.org А для усиления боевой мощи основных сил российские экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 обеспечат высадку воздушного десанта тактическим способом, – говорится в сообщении объединенного пресс-центра учений ОДКБ. Объединенная российская военная база "Кант" является частью Коллективных сил. Она участвует в безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. Фото: odkb-csto.org На вооружении есть штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Читайте также На учебном полигоне QazaqGaz прошел финал конкурса профессионального мастерства Нацбанк: Ранее выпущенные банкноты в 20 тысяч тенге обязательны к приему Партия "Ауыл" выдвинула своего кандидата в президенты Казахстана

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