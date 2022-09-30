Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

На учебном полигоне QazaqGaz прошел финал конкурса профессионального мастерства

полигон конкурс Фото: АО "НК "QazaqGaz"
Как отмечают участники конкурса "Үздік маман", в этом году уровень подготовки финалистов оказался даже выше, чем раньше, поэтому финальные два дня конкурса получились по-настоящему насыщенными.

Финал "Үздік маман", ежегодного конкурса профессионального мастерства рабочих АО "Интергаз Центральная Азия" (ИЦА входит в состав АО "НК "QazaqGaz"), собрал 105 работников производственных филиалов компании, ставших лучшими по итогам отборочного тура.

В рамках финального этапа конкурсанты должны были выполнить целый ряд практических заданий по 15 профессиям. Основными критериями для оценки участников, помимо времени выполнения задания, здесь стали качество работы, навыки рационального и безопасного труда, степень производственной самостоятельности, а также умение оказывать первую медицинскую помощь.

конкурс

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

По словам заместителя председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Мейрбека Ихсанова, газовая отрасль сегодня играет одну из ключевых ролей в национальной экономике Казахстана, и поэтому развитие кадрового потенциала имеет для национальной компании важное значение.

За годы существования конкурса "Үздік маман" он стал мощным стимулом для профессионального роста и отличной площадкой для обмена опытом, это, конечно же, очень радует, – сказал он, отметив, что со своей стороны QazaqGaz активно инвестирует в производство, стремится организовать максимально безопасные условия труда и способствовать повышению уровня профессионализма работников.

Как говорят сами финалисты, условия и задания конкурса в этом году стали еще более сложными, что предъявляет дополнительные требования к участникам в области профессиональной подготовки и знаний правил промышленной безопасности и охраны труда.

конкурс

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

В итоге финал конкурса "Үздік маман" превратился в настоящее состязание, где каждый хотел показать максимум того, на что он способен. Стоит отметить, что победители получили не только свою "минуту славы", но и вполне осязаемую награду в виде годовой надбавки к заработной плате, также им были вручены памятные дипломы.

В ИЦА отмечают, что главная цель конкурса – это совершенствование профессионального мастерства работников, когда применение передовых методов и приемов труда становится нормой. Кроме того, конкурс повышает внутренние стандарты коллектива компании в отношении задачи обеспечения безаварийной и бесперебойной работы газотранспортной системы страны.

практическое задание

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

По поручению председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова на базе Учебно-курсового комбината ИЦА создается научно-технический центр "QazaqGaz НТЦ", который станет центром компетенций в газовой отрасли, будет привлекать ведущие технические вузы Казахстана и других стран, а также международные газовые компании для сотрудничества.

конкурс

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

Читайте также

Нацбанк: Ранее выпущенные банкноты в 20 тысяч тенге обязательны к приему

Российские штурмовики проведут учения в Казахстане

Партия "Ауыл" выдвинула своего кандидата в президенты Казахстана

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
цветы
Россияне несут цветы и плакаты с благодарностью к посольствам Казахстана за рубежом
мобилизация Россия Алматы мигрант
Мигрант из России поделился впечатлениями о мобилизации и городе Алматы
пенсия аннуитет
Около миллиона казахстанцев смогут приобрести пенсионный аннуитет
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления