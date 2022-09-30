На учебном полигоне QazaqGaz прошел финал конкурса профессионального мастерства

Как отмечают участники конкурса "Үздік маман", в этом году уровень подготовки финалистов оказался даже выше, чем раньше, поэтому финальные два дня конкурса получились по-настоящему насыщенными.

Финал "Үздік маман", ежегодного конкурса профессионального мастерства рабочих АО "Интергаз Центральная Азия" (ИЦА входит в состав АО "НК "QazaqGaz"), собрал 105 работников производственных филиалов компании, ставших лучшими по итогам отборочного тура.

В рамках финального этапа конкурсанты должны были выполнить целый ряд практических заданий по 15 профессиям. Основными критериями для оценки участников, помимо времени выполнения задания, здесь стали качество работы, навыки рационального и безопасного труда, степень производственной самостоятельности, а также умение оказывать первую медицинскую помощь.

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

По словам заместителя председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Мейрбека Ихсанова, газовая отрасль сегодня играет одну из ключевых ролей в национальной экономике Казахстана, и поэтому развитие кадрового потенциала имеет для национальной компании важное значение.

За годы существования конкурса "Үздік маман" он стал мощным стимулом для профессионального роста и отличной площадкой для обмена опытом, это, конечно же, очень радует, – сказал он, отметив, что со своей стороны QazaqGaz активно инвестирует в производство, стремится организовать максимально безопасные условия труда и способствовать повышению уровня профессионализма работников.

Как говорят сами финалисты, условия и задания конкурса в этом году стали еще более сложными, что предъявляет дополнительные требования к участникам в области профессиональной подготовки и знаний правил промышленной безопасности и охраны труда.

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

В итоге финал конкурса "Үздік маман" превратился в настоящее состязание, где каждый хотел показать максимум того, на что он способен. Стоит отметить, что победители получили не только свою "минуту славы", но и вполне осязаемую награду в виде годовой надбавки к заработной плате, также им были вручены памятные дипломы.

В ИЦА отмечают, что главная цель конкурса – это совершенствование профессионального мастерства работников, когда применение передовых методов и приемов труда становится нормой. Кроме того, конкурс повышает внутренние стандарты коллектива компании в отношении задачи обеспечения безаварийной и бесперебойной работы газотранспортной системы страны.

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

По поручению председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова на базе Учебно-курсового комбината ИЦА создается научно-технический центр "QazaqGaz НТЦ", который станет центром компетенций в газовой отрасли, будет привлекать ведущие технические вузы Казахстана и других стран, а также международные газовые компании для сотрудничества.