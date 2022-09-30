Лондонское дерби состоится сразу в двух матчах 9 тура АПЛ

Английская Премьер-лига вернулась к регулярному расписанию и уже в эти выходные порадует болельщиков редким явлением – в 9-м туре знаменитое лондонское дерби пройдет сразу в двух разных матчах.

"Арсенал" – "Тоттенхэм"

1 октября, 17:30

В главной встрече 9-го тура столкнутся два лидера турнирной таблицы “Арсенал” и “Тоттенхэм”. “Канониры” буквально ворвались в Топ с первых же дней сезона, выигрывая один матч за другим, и до сих пор уверенно удерживают первую строчку. Идеальную статистику клуба сумели испортить только “красные дьяволы”, обыграв “Арсенал” со счетом 3:1.

“Тоттенхэм” расположился на третьем месте, но, в отличие от соперника, еще не проиграл ни одного матча в турнире. Более того, “шпоры” отстают от “канониров” всего на одно очко. У “Арсенала” нет права на ошибку, а матч предстоит сложный. Обе команды пострадали от многочисленных травм, полученных игроками во время перерыва на матчи сборных. Все зависит от того, как умело тренеры воспользуются имеющимся составом.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 2.10, Х - 3.55, П2 - 3.60

"Кристал Пэлас" – "Челси"

1 октября, 20:00

“Кристал Пэлас” показывает довольно слабую игру в этом сезоне, расположившись на 16 месте с 6 очками. Последние два матча клуба были перенесены ввиду безвременной кончины королевы, но пока неясно, принес ли этот вынужденный перерыв какую-то пользу или, наоборот, пошел во вред.

Основную интригу в этой встрече представляет дебют Грэма Поттера в качестве нового главного тренера “Челси”. У него было какое-то время, чтобы познакомиться с игроками, изучить их сильные и слабые стороны. Он уже принялся активно играть с позициями и избавляться от привычных наработок. Судя по всему, стадион “Селхерст Парк” станет лабораторией, где Поттер проведет свои первые эксперименты.

“Челси” выиграл все девять последних встреч с “Кристал Пэлас” в Английской Премьер-лиге. Пока “аристократы” остаются фаворитами предстоящего матча, а болельщики с нетерпением ждут выступления Поттера.

Коэффициенты от Parimatch

П1 - 4.50, Х - 3.60, П2 - 1.87