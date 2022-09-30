Осадки ожидаются на северо-западе и юго-востоке Казахстана 1 октября

Согласно прогнозу, на юге и в центре Казахстана сохранится погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, на западе страны пройдет дождь, на северо-западе и юго-востоке – осадки (дождь, снег), на востоке – снег.

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге – пыльная буря, на востоке – гололедица. На севере и в горных районах Жамбылской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса. Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, чрезвычайная пожарная опасность сохранится на большей части Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей.

Также синоптики рассказали о погоде в столице и двух городах республиканского значения:

в Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем +4...+6°С;

в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +10...+12°С;

в Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +20...+22°С.

Ранее в РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на 1-3 октября 2022 года. Сообщалось, что в ближайшие три дня большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога северного антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков.