Токаев: Государство всегда будет поддерживать молодых специалистов
Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил педагогический колледж имени М. Ауэзова, где осмотрел выставку, посвященную истории и достижениям учебного заведения, а затем побеседовал с преподавателями и учащимися, сообщает Zakon.kz.
В ходе открытой беседы глава государства поделился своими мыслями о значимости труда педагогов.
Фото: akorda.kz
Учитель – благородная профессия. Мы все уважаем учителей, потому что это личности высокого уровня. Вы даете детям нужные знания. Можно сказать, что необразованный человек слаб. Как такой человек сможет выжить в современном конкурентном мире? Поэтому я признателен молодым специалистам. Государство всегда будет поддерживать таких молодых людей, как вы.Касым-Жомарт Токаев
Фото: akorda.kz
Президент также сказал студентам о том, что реформы в нашей стране проводятся для того, чтобы создать условия для молодежи.
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