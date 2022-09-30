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Токаев: Государство всегда будет поддерживать молодых специалистов

Токаев: Государство всегда будет поддерживать таких молодых специалистов Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил педагогический колледж имени М. Ауэзова, где осмотрел выставку, посвященную истории и достижениям учебного заведения, а затем побеседовал с преподавателями и учащимися, сообщает Zakon.kz.

В ходе открытой беседы глава государства поделился своими мыслями о значимости труда педагогов.

Токаев: Государство всегда будет поддерживать таких молодых специалистов

Фото: akorda.kz

Учитель – благородная профессия. Мы все уважаем учителей, потому что это личности высокого уровня. Вы даете детям нужные знания. Можно сказать, что необразованный человек слаб. Как такой человек сможет выжить в современном конкурентном мире? Поэтому я признателен молодым специалистам. Государство всегда будет поддерживать таких молодых людей, как вы.Касым-Жомарт Токаев

Токаев: Государство всегда будет поддерживать молодых специалистов

Фото: akorda.kz

Президент также сказал студентам о том, что реформы в нашей стране проводятся для того, чтобы создать условия для молодежи.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Абайскую область с рабочим визитом 30 сентября. Глава государства провел встречу с общественностью региона, где рассказал, почему принял решение создать Абайскую область, прокомментировал кибератаки на Казнет, вспомнил концепцию Абая о "совершенном человеке", а также назвал особенности региона.

Динара Халдарова
Абайская область Токаев Касым-Жомарт Семей
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