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Маслихат Алматы поддержал проект уточненного местного бюджета на 2022 год

маслихат бюджет Фото: пресс-служба акимата Алматы
30 сентября состоялась XXVII сессия маслихата по уточнению местного бюджета на текущий год. Изменения в бюджет направлены на реализацию социальных приоритетов города.

Таких как:

  • продолжение строительства Центра инновационного творчества в Наурызбайском районе;

  • в рамках реализации пилотного проекта акимом инициирован закуп школьных автобусов для учащихся;

  • из местного бюджета предусмотрены средства на оплату труда учителей в организациях среднего образования в связи с изменением нормативной учебной нагрузки с 18 на 16 часов;

  • продолжается строительство приемного отделения с операционным блоком Центра детской неотложной медпомощи;

  • продолжено финансирование компенсации льготным категориям граждан по перевозке на общественном транспорте;

  • предусмотрены средства на услуги индивидуальных помощников для лиц с ограниченными возможностями, на льготы по санаторно-курортному лечению пенсионеров, на финансирование программы занятости.

бюджет

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В рамках поручения главы государства продолжено финансирование сферы детского спорта и творчества.

Наряду с этим, как отмечено в сообщении, предусмотрен ряд проектов по дальнейшему развитию инженерных сетей в районах города.

Будет продолжена работа по обеспечению электроснабжением мкр. Колхозшы, Альмерек.

Алматы бюджет

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Помимо этого, в городе будет осуществлена замена основного государственного партнера по проекту ГЧП "Интеллектуальная система безопасности и анализа дорожного трафика города Алматы" ("Сергек") с Управления городской мобильности города Алматы на Управление цифровизации города Алматы.

бюджет Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Такжев ходе сессии сложены полномочия депутата от партии Amanat А. Билисбекова на основании личного заявления. В связи с тем, что А. Билисбеков был избран от партии Amanat, решением Бюро городского филиала партии депутатом маслихата вместо А. Билисбекова стал PhD доктор, академик Международной информационной академии Республики Казахстан и генеральный директор ТОО "SAVENERGY" Руслан Нурлыбаев.

бюджет Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

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