Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем закроют с 1 по 3 октября
Фото: gov.kz
С 1 по 3 октября 2022 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, это связано с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики.
Вместе с тем железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее, планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений, – говорится в сообщении.
День образования Китайской Народной Республики — главный государственный праздник в этой стране, который отмечается 1 октября.
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