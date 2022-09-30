Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем закроют с 1 по 3 октября

Фото: gov.kz

С 1 по 3 октября 2022 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, это связано с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики. Вместе с тем железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме. Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее, планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений, – говорится в сообщении. День образования Китайской Народной Республики — главный государственный праздник в этой стране, который отмечается 1 октября. Читайте также Пятьдесят оттенков осени в Алматы Антимонопольный департамент начнет проверку в отношении яхт-клуба в Актау На 2 дня меньше отдохнут казахстанцы в декабре

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