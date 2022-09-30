Курсы валют на 1 и 2 октября

Фото: Zakon.kz

По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 476,53 тенге, снизившись на 0,11 тенге, передает Zakon.kz.

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