Курсы валют на 1 и 2 октября
Фото: Zakon.kz
По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 476,53 тенге, снизившись на 0,11 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 8,28 тенге (-0,02).
Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 67,13 тенге (+0,63).
Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 462,2 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475-479 тенге, евро – 464-469 тенге, рос. рубль – 7,25-7,6 тенге.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ