Футбольным фанатам сделали предупреждение перед ЧМ-2022 в Катаре

Организационный комитет мирового первенства по футболу 2022 года в Катаре опубликовал правила поведения болельщиков, которые приедут в страну для просмотра будущих матчей "Мундиаля", сообщает Zakon.kz.

Организаторы будущего турнира рекомендуют не обнимать и не трогать местных женщин, не флиртовать публично с партнером. Разрешено приветствовать катарских женщин устно, соблюдая определенную дистанцию.

Не рекомендуется жать руки катарцам, особенно женщинам – это не принято. Не желательно пристально смотреть на катарцев, это считается грубым и неуместным. Если местный житель что-то дает другому человеку, вещь надо брать правой рукой.

Правила гласят не включать громкую музыку во время призывов к молитве. Неуместным в Катаре считается сидеть, положив ногу на ногу, пожимать руку при встрече и надевать украшения, за исключением часов или обручального кольца.

Приезжих туристок просят надевать одежду, закрывающую шею, грудь и ноги. Мужчинам запрещены шорты выше колена и облегающие брюки.

Чемпионат мира стартует 21 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года.

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