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Последние игры сентября: прогноз эксперта на матчи сезона Pro Hokei Ligasy 2022

комментарий Фото: Parimatch
Финальная неделя месяца дарит поклонникам казахстанского хоккея еще несколько ярких матчей сезона Pro Hokei Ligasy 2022.

Эксперт Parimatch Константин Пушкарев дал свои прогнозы на несколько предстоящих пятничных игр.

"Бейбарыс" – "Алматы"

Один из лидеров турнирной таблицы атырауский "Бейбарыс" принимает в гостях хоккейный клуб "Алматы". Предыдущая встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу "Бейбарыса". Единственную и победную шайбу в этом матче забросил защитник Егор Кутугин. Алматинцы собрались после разгрома от "Актобе" и смотрятся увереннее, однако и во второй встрече клубов победа, очевидно, останется за "Бейбарысом".

Прогноз: фаворит "Бейбарыс".

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.33, Х – 5.30, П2 – 6.30

"Актобе" – "Хумо"

"Актобе" набрали довольно неплохой ход до встречи с ташкентским клубом, уступив только единожды: в серии послематчевых бросков в игре с "Иртышом". У "Хумо" есть опытные играющие исполнители, хорошая вратарская линия, что позволило им выиграть первый матч против одного из фаворитов чемпионата. По мнению эксперта, исход встречи может быть любым. От победы в основное время до овертаймов.

Прогноз: вероятность победы каждого из клубов 50% на 50%.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 2.41, Х – 4.10, П2 – 2.26

"Арлан" - "Снежные Барсы"

Константин Пушкарев уверен, что исход этой встречи – один из самых предсказуемых. "Арлан" - мастодонт казахстанского хоккея, неоднократно игравший в финале Чемпионата Казахстана, и "Снежные Барсы" - молодые игроки, набирающиеся опыта. Столичный клуб сыграл 7 матчей в текущем сезоне, из которых одержал победу только в одном. В противостоянии с "волками" "Снежные Барсы", конечно, могут "покусать", но скорее всего, отдадут победу сопернику.

Прогноз: победа за "Арланом".

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.05, Х – 11.00, П2 – 18.00

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