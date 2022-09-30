Последние игры сентября: прогноз эксперта на матчи сезона Pro Hokei Ligasy 2022

Финальная неделя месяца дарит поклонникам казахстанского хоккея еще несколько ярких матчей сезона Pro Hokei Ligasy 2022.

Эксперт Parimatch Константин Пушкарев дал свои прогнозы на несколько предстоящих пятничных игр.

"Бейбарыс" – "Алматы"

Один из лидеров турнирной таблицы атырауский "Бейбарыс" принимает в гостях хоккейный клуб "Алматы". Предыдущая встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу "Бейбарыса". Единственную и победную шайбу в этом матче забросил защитник Егор Кутугин. Алматинцы собрались после разгрома от "Актобе" и смотрятся увереннее, однако и во второй встрече клубов победа, очевидно, останется за "Бейбарысом".

Прогноз: фаворит "Бейбарыс".

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.33, Х – 5.30, П2 – 6.30

"Актобе" – "Хумо"

"Актобе" набрали довольно неплохой ход до встречи с ташкентским клубом, уступив только единожды: в серии послематчевых бросков в игре с "Иртышом". У "Хумо" есть опытные играющие исполнители, хорошая вратарская линия, что позволило им выиграть первый матч против одного из фаворитов чемпионата. По мнению эксперта, исход встречи может быть любым. От победы в основное время до овертаймов.

Прогноз: вероятность победы каждого из клубов 50% на 50%.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 2.41, Х – 4.10, П2 – 2.26

"Арлан" - "Снежные Барсы"

Константин Пушкарев уверен, что исход этой встречи – один из самых предсказуемых. "Арлан" - мастодонт казахстанского хоккея, неоднократно игравший в финале Чемпионата Казахстана, и "Снежные Барсы" - молодые игроки, набирающиеся опыта. Столичный клуб сыграл 7 матчей в текущем сезоне, из которых одержал победу только в одном. В противостоянии с "волками" "Снежные Барсы", конечно, могут "покусать", но скорее всего, отдадут победу сопернику.

Прогноз: победа за "Арланом".

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.05, Х – 11.00, П2 – 18.00