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Штормовое предупреждение объявили в шести регионах Казахстана на 1 октября

регионы Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение на 1 октября в шести регионах страны из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Zakon.kz.

На севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Талдыкоргане днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На юге Улытауской области днем ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Абайской области ожидается туман. На дорогах –гололедица. Ветер северо-западный, северный, на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Западно-Казахстанской области – туман.

В Уральске ночью и утром ожидается туман.

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