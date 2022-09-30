В Алматы "дымящим" авто запретят въезд на некоторые улицы

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев презентовал документ "Программа развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года", в котором предусмотрены меры по очистке воздуха в мегаполисе, сообщает Zakon.kz.

Документ находится на обсуждении. В нем имеется раздел "Зеленый Алматы", в котором перечислены меры по снижению уровня загрязнения воздушного бассейна южной столицы. В одном из пунктов говорится, что до 2023 года будут приняты правила проведения замеров выбросов автомобилей на соответствие установленным нормам токсичности и дымности выхлопных газов. Также власти Алматы планируют разработать регламент о присвоении экологического класса автотранспортным средствам в соответствии с техрегламентами по экологической маркировке ЕАЭС. Вместе с тем в акимате планируют до 2025 года внедрить экомаркировку автомобилей для ограничения доступа в зоны с низким уровнем выбросов.

Как сообщили редакции Kolesa.kz в Управлении зеленой экономики Алматы, пока список участков с низким уровнем выбросов, где установят ограничения для авто с грязным выхлопом, не определен.

Но предварительно, как уточнили в ведомстве, речь будет идти о ряде улиц в центральной части Алматы, на которых обустроены прогулочные зоны для пешеходов, таких как, например, Панфилова, а также о местах отдыха в горных районах.

Нарушителей запрета власти мегаполиса планируют определять с помощью камер "Сергек".

В акимате Алматы также сообщили, что экомаркировка авто находится в ведении Комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии.

Как рассказали в комитете, готовится обновленная Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем Астаны и Алматы, в которой будет предусмотрено введение экомаркировки автомобилей.

В ведомстве уточнили, что процесс экомаркировки будет разделен на три этапа.

На первом этапе планируется изменить стандарт 1433-2017. В нем в настоящее время прописаны экоклассы авто и допустимое количество выбросов. Как пояснили в комитете, в документе укажут, предположительно, четыре новых норматива: для машин с нулевыми выбросами, для не очень чистых и т. д. Авто будут маркировать зеленым, желтым, оранжевым и красным стикерами, а внутри каждого норматива пропишут пороговые значения выбросов от и до.

На втором этапе – ориентировочно в 2024 году – станциям техосмотра планируется передать функции замера выхлопа, присвоения экологического класса и выдачи цветных наклеек. В комитете предлагают внести поправки в Адмкодекс, согласно которым ЦТО будут нести ответственность за присвоение экологического класса без проверки, а также за достоверность данных.

К примеру, если машина прошла техосмотр, получила стикер, а через месяц на экопосту у нее выявили, что дымность или токсичность соответствуют не желтому, а красному уровню, станции будут строго наказывать: штрафовать и лишать лицензии.

Как отмечается, водителей планируют обязать в течение определенного времени устранить превышение разрешенного уровня грязи в выхлопе, а количество передвижных экопостов, проверяющих выхлоп на улицах мегаполиса, планируется увеличить. Такие нормы будут внесены в КоАП РК.

На третьем этапе – примерно в 2025 году – Алматы планируется разделить на экологические зоны, ограничив в наиболее чистые из них въезд авто с красными или оранжевыми стикерами.

Как отметили в комитете, они понимают, что большинство машин в стране старые. В связи с этим в ведомстве заверили, что вопрос о запретах будет тщательно прорабатываться с общественностью, чтобы избежать социальной напряженности.

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12 сентября на заседании ХXV сессии городского маслихата аким Алматы Ерболат Досаев провел презентацию документа "Программа развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года". По его словам, общая сумма реализации программы до 2030 года – 6,1 трлн тенге.