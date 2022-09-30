Полицейские Караганды вытащили из петли самоубийцу и реанимировали

Полицейские Караганды предотвратили попытку суицида, сообщает Zakon.kz.

Наряд полка полиции УП Караганды патрулировал район им. Ә. Бөкейхана в городе Караганде, когда около 3:00 им поступило сообщение из ЦОУ о попытке суицида.

В полицию позвонила женщина, рассказавшая, что ее супруг намерен покончить с собой.

Полицейские прибыли по указанному адресу, расспросили женщину, узнали, что ее муж ушел из дома после скандала, затем поздно ночью позвонил ей по видеосвязи и пригрозил покончить с собой. Женщина обратилась в полицию.

По изображению, высветившемуся в сотовом телефоне, полицейские предположили, что мужчина находится на какой-то детской площадке.

Полицейские объехали двор дома, в котором проживает семейная пара. В свет фар попал силуэт человека, висевшего под металлической перекладиной качелей.

Патрульные выбежали из салона машины и бросились к нему. Горло мужчины было обхвачено петлей, сделанной из обрывка буксировочного троса. Признаков жизни мужчина не подавал, из уголка рта вытекла кровь. Полицейские вытащили самоубийцу из петли, положили на землю, оказали необходимую в таких случаях медицинскую помощь. Инспектор сделал лежавшему массаж грудной клетки. Через две минуты мужчина задышал, открыл глаза, даже встал на ноги. Пресс-служба ДП города Караганды

Полицейские посадили его на скамью, где мужчина окончательно пришел в себя. Подъехавшие медики скорой помощи проверили пульс и давление. Все было в норме. Сам гражданин отказался от госпитализации. Полицейские доставили мужчину с супругой в полицию для дальнейшего разбирательства.