Суд вынес приговор адвокату, планировавшему покушение на Токаева

28 сентября 2022 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес обвинительный приговор в отношении А, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело рассмотрено в закрытом судебном заседании в соответствии со статьей 29 УПК РК.

Решение суда по наказанию

А. признан виновным и ему назначено:

за государственную измену (ст.175 ч.1 УК) – 11 лет лишения свободы;

за перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза помимо или с сокрытием от таможенного контроля огнестрельного оружия, группой лиц по предварительному сговору (ст. 286 ч. 2 п. 4 УК) – 9 лет лишения свободы;

за незаконные приобретение, хранение, перевозку огнестрельного оружия, взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору (ст. 287 ч. 4 УК) – 7 лет лишения свободы;

за приготовление к незаконному изготовлению боеприпасов, взрывчатых веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ст. ст. 24 ч. 1 - 288 ч. 2 УК) – 4 года лишения свободы;

за приготовление к посягательству на жизнь президента Республики Казахстан в целях прекращения его государственной деятельности, а также из мести за такую деятельность (ст. ст. 24 ч. 1 - 178 УК) – 10 лет лишения свободы;

за приготовление к акту терроризма (ст. ст. 24 ч. 1 - 255 ч. 4 УК) – 10 лет лишения свободы;

за приготовление к посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих (ст. ст. 24 ч. 1 - 380 - 1 ч. 2 п. 1 УК) – 10 лет лишения свободы;

за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в небольшом и особо крупном размерах (296 ч. 4 УК) – 5 лет лишения свободы.

В силу части 4 статьи 58 УК РК путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

В заключении суда указано, что осужденный является адвокатом коллегии адвокатов города Астаны.

Приговор не вступил в законную силу.

3 апреля в Комитете национальной безопасности сообщили о задержании агента иностранной разведки в Нур-Султане. По данным КНБ, задержанный планировал покушение на президента и ряд других высокопоставленных государственных служащих.

Им также планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

При обыске были изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег.