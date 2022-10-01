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Психолог дала советы по расслаблению для борьбы с острым стрессом

Психолог дала советы для борьбы со стрессом Фото: pixabay
Психолог рассказала, как справиться с эмоциональным перенапряжением, сообщает Zakon.kz.

Психолог Елена Комолова в интервью Lenta.ru рассказала, что в некоторых случаях кратковременный стресс может быть полезным, так как он способствует адаптации человека к новым условиям. Но если эмоциональное перенапряжение вызывает дискомфорт, можно помочь себе с помощью простых и необычных экспресс-методов.

Во-первых, стоит попробовать активировать слюнные железы, чтобы успокоить нервную систему. Для этого нужно представить во рту вкус шоколада или лимона. Такая техника должна включить парасимпатическую нервную систему (ее активация, как правило, имеет расслабляющее воздействие на организм).

Если эта техника не сработала, можно выпить стакан воды, продолжила Комолова. По ее словам, взаимодействие с водой хорошо снимает напряжение. Кроме того, можно принять душ или просто умыться.

Нервное напряжение помогает преодолеть и техника замедления. Нужно потрогать любой предмет и описать в уме, какой он на ощупь: теплый, мягкий, шероховатый. Помимо этого, можно вдавить пятки в пол и прочувствовать структуру поверхности, на которой стоишь.

Также полезным будет отказаться от гаджетов перед сном, уменьшить время, проведенное у телевизора, компьютера. Они возбуждают нервную систему. На сон нужно выделять не менее 7-8 часов, а также будет полезно прогуляться перед сном на свежем воздухе.

Психолог советует читать книги, смотреть добрые фильмы, заниматься любимым делом или посвятить время с домашними питомцами.

Комолова рекомендует присмотреться к медитации и йоге.

Отдельно психолог подчеркнула, что в период хронического стресса очень важно часть своих рабочих дел делегировать другим людям.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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