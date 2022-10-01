В Буркина-Фасо произошел второй за год военный переворот

Ибрагим Траоре приостановил действие конституции, распустил парламент, запретил политическую деятельность и распорядился закрыть границы и ввести комендантский час, сообщает Zakon.kz.

В Буркина-Фасо военные совершили второй с начала года переворот, передает Reuters.

Капитан Ибрагим Траоре с группой военных сверг подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу. О его отстранении было объявлено в эфире национального телевидения. Местонахождение Дамибы неизвестно.

Причиной переворота Траоре назвал неспособность своего предшественника справиться с исламистами. Примечательно, что Дамиба сверг законного президента Рока Марка Каборе по той же причине.