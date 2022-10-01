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Южная Корея зафиксировала пуски баллистических ракет КНДР

ракеты КНДР Фото: pixabay
Это уже второй запуск ракет за три дня, сообщает Zakon.kz.

Военные Южной Кореи зафиксировали пуск баллистических ракет со стороны КНДР в направлении Японского моря, передает Yonhap.

Инцидент произошел утром в субботу.

Как заявил позже замминистра обороны Японии, северокорейские ракеты преодолели расстояние до 400 км, высота их полета составила около 50 км. Токио выразил протест Пхеньяну в связи с запуском снарядов.

29 сентября стало известно о запуске двух баллистических ракет малой дальности из района Сунчхон в КНДР.

По имеющимся данным, ракеты пролетели около 350 км на максимальной скорости 5 Махов.

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