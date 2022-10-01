В Павлодаре повредили жилой дом из-за незаконной стройки

Оказаться под завалами собственного дома боятся жители одной из многоэтажек в центре Павлодара. Дом дал трещину после того, как по соседству начали возводить высотку, сообщает Zakon.kz.

Жители и председатель КСК хватаются за голову. Кто будет это чинить, и не рухнут ли вообще стены? Люди уверяют: всему виной большая стройка по соседству – всего в нескольких метрах от жилых домов забивали сваи под 15-этажную новостройку, сообщает телеканал "Астана".

Вызывали экспертов специально посмотреть, из-за чего у нас пошли трещины? Они объяснили, что из-за очень близкого расположения строительного участка. Если возобновят, дальше пойдет – это что будет? Это всё уже рухнет. Руководитель КСК Ботагоз Исадилова

По швам затрещал и близстоящий торговый центр. Предприниматели посчитали: на стенах 18 бутиков появились трещины. И косметический ремонт проблему не решит.

Жаловались, во-первых, на шум, на дискомфорт. То есть, со временем, уже спустя два дня-три, начали жаловаться на то, что у них сыпется штукатурка в бутиках. И. о. директора торгового дома Александр Некрытов

Когда люди подняли шумиху, чиновники отправились к котловану с проверкой. Правда, всего за несколько часов до приезда ревизоров строители засыпали свайное поле землей, рассказали очевидцы. В ГАСК разводят руками: проект многоэтажки в глаза не видели, сносили старое строение и возводят новый объект действительно с массой нарушений.

Застройщиком произведены работы по забивке сваи без проектно-сметной документации и положительной экспертизы проекта, без сопровождения авторского и технического надзоров, а также без уведомления о начале производства СМР. Главный специалист управления ГАСК Павлодарской области Дархан Омаров

Правда, наказание за нарушения таких масштабов мизерные – в сумме подрядной компании выписали штраф в 900 МРП, это меньше 3 млн тенге. А так как застройщик согласен с экспертизой, получит скидку 50%. Делом о самострое заинтересовались и в Антикоре.

Мы выявили и установили нарушения, что работы осуществляются без проекта детальной планировки, в нарушение генплана застройки города. И. о. руководителя департамента Антикоррупционной службы по Павлодарской области Дархан Куракбаев

Получит ли предприниматель разрешение на строительство высотки – неизвестно. Но жители соседних домов с ужасом ждут начала работ: от их дома до стройки – не больше шести метров.