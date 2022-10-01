В Казахстане уменьшилось число заболевших коронавирусом за сутки
Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 30 сентября в Казахстане рассказали в Минздраве. В стационарах продолжают лечиться 134 пациента, сообщает Zakon.kz.
Двумя днями ранее в стране выявили 89 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
На 1 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 1276 человек (1150 КВИ+ и 126 КВИ-).
Из них в стационарах находятся 134 пациента, на амбулаторном уровне – 1142 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – четыре пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – пять пациентов,
на аппарате ИВЛ – три пациента.
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