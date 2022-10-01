В Казахстане уменьшилось число заболевших коронавирусом за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 30 сентября в Казахстане рассказали в Минздраве. В стационарах продолжают лечиться 134 пациента, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 89 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. На 1 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 1276 человек (1150 КВИ+ и 126 КВИ-). Из них в стационарах находятся 134 пациента, на амбулаторном уровне – 1142 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – четыре пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – пять пациентов,

на аппарате ИВЛ – три пациента. Читайте также В Астане начали работы по созданию экопарка на Малом Талдыколе 63 тонны сельхозпродуктов представили на ярмарке в Кокшетау Центр поддержки матерей открыли в Талгарском районе

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