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В Казахстане уменьшилось число заболевших коронавирусом за сутки

Коронавирус в Казахстане на 30 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 30 сентября в Казахстане рассказали в Минздраве. В стационарах продолжают лечиться 134 пациента, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 89 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

На 1 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 1276 человек (1150 КВИ+ и 126 КВИ-).

Из них в стационарах находятся 134 пациента, на амбулаторном уровне – 1142 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – четыре пациента,

  • в состоянии крайней степени тяжести – пять пациентов,

  • на аппарате ИВЛ – три пациента.

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COVID-19 Минздрав РК Казахстан
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