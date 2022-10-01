63 тонны сельхозпродуктов представили на ярмарке в Кокшетау

В ярмарке приняли участие порядка 90 сельхозтоваропроизводителей из Атбасарского, Астраханского, Аршалынского, Бурабайского, Егиндыкольского, Жаксынского, Жаркаинского, Целиноградского районов и города Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на прохладную погоду, горожане спешили с раннего утра на центральную площадь Кокшетау. Здесь царила праздничная атмосфера, аграрии региона представили целую линейку товаров собственного производства. Жителей города привлекало буквально все – натуральные, экологически чистые продукты, а главное – по приемлемым ценам.

Фото: Айбек Даньяров

Говядина и баранина хорошего качества. Цены тоже неплохие, вот взяла говядину по 2 тыс. тенге за килограмм. Есть еще подсолнечное масло, 4 тыс. тенге за 5 литров. Было бы хорошо, если бы чаще проводились ярмарки. Хорошая возможность для населения города закупить по невысоким ценам, запастись на зиму, – отметили жители.

Многие сельхозники реализовали свои товары довольно быстро. Большим спросом пользовались мясная продукция, картофель, подсолнечное масло. Например, крестьянам из села Спиридоновка Егиндыкольского района удалось распродать мясо буквально за пару часов.

В основном мы привезли картофель и мясо. Покупают очень активно. Для наших сельчан эта ярмарка – прекрасная возможность быстро реализовать свои товары. В основном население у нас занято животноводством, поэтому ждут ярмарки с нетерпением, заранее готовятся. Аким Спиридоновского сельского округа Егиндыкольского района Жылкайдар Балахметов

По словам заместителя акима Акмолинской области Галымжана Абдыкалыкова, на ярмарке представлена продукция на 66 млн тенге. Судя по цифрам, это хорошее подспорье для обеспечения населения социально значимыми продуктами по низким ценам.

Всего сюда привезли 28 тонн мяса, в том числе конину, говядину, баранину, а также мясо птицы. Доставили 5 тонн молочной продукции и 10 тонн картофеля, около 6 тонн овощей и 1 тонну свежей рыбы. Также представлены прочие изделия. Цены на всё как минимум на 15-20% ниже рыночных. Люди сами в этом убеждаются. Замакима Акмолинской области Галымжан Абдыкалыков

Глава области Ермек Маржикпаев лично ознакомился с ходом проведения ярмарки. Осмотрев прилавки и линейки товаров, он обратил внимание на частоту проведения таких мероприятий для населения и в районных центрах области.

Фото: Айбек Даньяров

Теперь надо тиражировать, чтобы это в каждом районном центре у нас было. Это мы ранее планировали. Для населения это очень важно. Вот недавно в Зерендинском районе открыли магазин социально значимых товаров по сниженным ценам. Я считаю, что такие магазины надо открывать во всех районных центрах. Ермек Маржикпаев

В октябре акмолинские сельхозтоваропроизводители представят свою продукцию на двух ярмарках в столице. Также в ноябре и декабре в областном центре запланировано проведение трех ярмарок.