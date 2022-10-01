Массовый велопробег пройдет в Алматы

В Алматы 2 октября пройдет городской массовый велопробег Orange BeNeLux Bicycle Tour, посвященный продвижению устойчивого развития. В нем примут участие все желающие старше 16 лет, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата южной столицы уточнили, что всего в велопробеге примут участие 1 тыс. человек.

Общая дистанция Orange BeNeLux Bicycle Tour составит 15 км. Старт массового велопробега запланирован на 09:00 у ТРЦ "MEGA Center Alma-Ata" по ул. Розыбакиева, далее маршрут продолжится по пр. Аль-Фараби.

В связи с этим будут перекрыты: ул. Розыбакиева – от ул. Левитана до ул. Малахова с 06:00 до 10:00, пр. Аль-Фараби (южная сторона) – от ул. Розыбакиева до пр. Назарбаева в восточном направлении с 09:00 до 09:30 (динамически, то есть движение будет открываться по мере прохождения велоколонны), пр. Аль-Фараби – от пр. Назарбаева до ул. Розыбакиева в западном направлении – с 09:05 до 10:00. Пресс-служба акимата Алматы

Инициатор велопробега – посольство Королевства Нидерландов в Казахстане, организатор – Казахстанская федерация велоспорта и Казахстанская федерация триатлона при поддержке акимата Алматы.

Велопробег Orange BeNeLux Bicycle Tour продвигает такие идеи, как: использование велосипедов в качестве транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения, интеграция велосипедов в планирование и проектирование устойчивой мобильности и транспортной инфраструктуры; физическое воспитание для всех (мужчин и женщин, взрослых и несовершеннолетних); здоровый образ жизни, профилактика заболеваний, укрепление физического и психического здоровья и благополучия; содействие толерантности, взаимопониманию и социальной интеграции.

По данным ведомства, после велопробега на базе Университета AlmaU состоится панельная дискуссия, организованная посольством Королевства Нидерландов и общественным фондом Urban Forum Kazakhstan.

Дискуссия будет посвящена велосипедной инфраструктуре и смежным темам... К обсуждению присоединятся эксперты Urban Forum Kazakhstan, из Нидерландов и другие. Пресс-служба акимата Алматы

Участники массового велопробега получат ограниченное количество экземпляров книги Dutch Cycling Embassy "Передовой опыт. Велосипедная культура в Нидерландах" на трех языках.

Дата и время: 2 октября, 09:00 – начало велопробега, 11:00 – начало панельной дискуссии. Место проведения: ТРЦ "Mega Center Alma-Ata", Университет AlmaU.

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Ранее сообщалось, что 2 октября в Алматы пройдет массовый велопробег, в связи с чем частично будет перекрыт пр. Аль-Фараби, а также временно будут внесены изменения в схему движения ряда маршрутов.