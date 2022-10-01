Представитель Казахстана на Junior Eurovision опубликовал видео выступления с концерта Димаша

Давид Чарлин – представитель Казахстана на Junior Eurovision – рассказал, что выступил на концерте Димаша Кудайбергена, который прошел в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Видео юный казахстанец опубликовал на своей странице в Instagram 30 сентября.

В моей жизни продолжают происходить невероятные события: до сих пор не верится, но мне посчастливилось выступить на первом крупном концерте Димаша в Казахстане, на Центральном стадионе, перед 35 тыс. зрителей! Благодарю Светлану и Каната Айтбаевых за приглашение, – написал под публикацией Давид Чарлин.

Он отметил, что очень ждет финала Junior Eurovision 2022, который с каждым днем все ближе.

Пока изо всех сил готовлюсь, занимаюсь вокалом, совершенствую казахский, подтягиваю английский. Благодарю всех зрителей за горячую поддержку! Я вас не подведу! Давид Чарлин

15 августа стало известно, что Казахстан на международном песенном конкурсе Junior Eurovision 2022, который пройдет в Ереване 11 декабря 2022 года, представит 11-летний Давид Чарлин. Такое решение было принято по итогам гала-концерта открытого детского конкурса Baqytty Bala 2022, который прошел в Актобе.