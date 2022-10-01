Интерпол Казахстана прокомментировал информацию о задержании вайнера Азимжана Саидбаева
Фото: Instagram/azimakula
Ранее ряд казахстанских СМИ сообщили, что в Турции задержан объявленный в розыск вайнер Азимжан Саидбаев, сообщает Zakon.kz.
Информацию прокомментировали в Национальном центральном бюро Интерпола Казахстана.
Официальной информации от зарубежных коллег о задержании разыскиваемого по подозрению в организации финансовой пирамиды Азимжана Саидбаева пока не поступало.НЦБ Интерпола Казахстана
11 февраля в Департаменте полиции Алматы сообщили, что уроженец Кыргызстана Азимжан Саидбаев объявлен в розыск.
Азимжан Саидбаев, Мейиржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой.
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