Интерпол Казахстана прокомментировал информацию о задержании вайнера Азимжана Саидбаева

Фото: Instagram/azimakula

Ранее ряд казахстанских СМИ сообщили, что в Турции задержан объявленный в розыск вайнер Азимжан Саидбаев, сообщает Zakon.kz.

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