Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Интерпол Казахстана прокомментировал информацию о задержании вайнера Азимжана Саидбаева

Интерпол Казахстана прокомментировал информацию о задержании Азимжана Саидбаева Фото: Instagram/azimakula
Ранее ряд казахстанских СМИ сообщили, что в Турции задержан объявленный в розыск вайнер Азимжан Саидбаев, сообщает Zakon.kz.

Информацию прокомментировали в Национальном центральном бюро Интерпола Казахстана.

Официальной информации от зарубежных коллег о задержании разыскиваемого по подозрению в организации финансовой пирамиды Азимжана Саидбаева пока не поступало.НЦБ Интерпола Казахстана

11 февраля в Департаменте полиции Алматы сообщили, что уроженец Кыргызстана Азимжан Саидбаев объявлен в розыск.

Новость по теме

Вайнеру Мейржану Туребаеву вновь продлили срок содержания под стражей

Азимжан Саидбаев, Мейиржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой.

Читайте также

Мокрый снег ожидается в горных районах юго-востока Казахстана

День пожилого человека празднуют в ВКО

Динара Халдарова
Туребаев Мейржан Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
Что необходимо знать о компенсации по тенговым вкладам
Что необходимо знать о компенсации по тенговым вкладам
Чем рискует Европа из-за возможной диверсии "Северного потока"
"Северный поток-2": как утечка на газопроводе скажется на Казахстане
цветы
Россияне несут цветы и плакаты с благодарностью к посольствам Казахстана за рубежом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления