Сборная Казахстана потерпела второе поражение на ЧМ по настольному теннису
Фото: ttfrk.kz
Команда Казахстана по настольному теннису снова потерпела поражение на Чемпионате мира в Чэнду (Китай), сообщает Zakon.kz.
Наши спортсмены уступили французам, передает пресс-служба Федерации настольного тенниса Казахстана.
Встречи прошли со счетом:
Кирилл Герасименко – Феликс Лебрун – 0:3;
Денис Жолудев – Алексис Лебрун – 1:3;
Айдос Кенжигулов – Эммануэль Лебессон – 0:3.
Это второе выступление сборной Казахстана на ЧМ и второе же поражение. Ранее Казахстан проиграл Германии.
Мужская сборная выступает во второй группе, где ее соперниками являются Германия, Франция, Индия и Узбекистан.
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