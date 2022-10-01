Военнослужащие Алматы в День пожилых людей посетили ветеранов

Военнослужащие Алматинского гарнизона с особым трепетом относятся ко Дню пожилых людей. Ведь такие духовные и нравственные качества, как уважение и почтение старших, отзывчивость к ближнему и забота о родителях присущи благородному менталитету казахского народа, сообщает Zakon.kz.

И военнослужащие Управления по делам обороны Медеуского района Алматы не являются исключением в этих убеждениях.

Накануне Международного дня пожилых людей в Медеуском районе они посетили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Такие визиты уже давно стали доброй традицией военнослужащих Управления по делам обороны Медеуского района.

Военнослужащие посетили ветерана Великой Отечественной войны Жаныбекова Шангерея Жаныбековича, которому сейчас 98 лет. Он родился в Кустанайской области. Является кавалером орденов Отечественной войны II степени, четырех орденов Трудового Красного знамени, Октябрьской революции, Дружбы народов, двух медалей "За отвагу", а также казахстанских орденов "Парасат" и "Құрмет". Гвардии полковник Жаныбеков Шангерей в 2019 году выпустил книгу воспоминаний "О пройденном пути и попутчиках".

Фото: пресс-служба МО РК

Будучи военфельдшером и комсоргом 3-го дивизиона 1301-го пушечно-артиллерийского полка 16-й артиллерийской дивизии резерва главного командования, с мая 1943 года в течение двух лет он находился на Брянском, Степном и Втором Украинском фронтах. Участвовал в освобождении Белгорода, Харькова, Полтавы, Кременчуга, Кировограда, а также в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях, в боевых действиях против немецко-фашистских войск на территории Румынии, Венгрии, Чехословакии и Австрии. После увольнения в запас с октября 1947 года работал заведующим отделом здравоохранения Кустанайского райсовета депутатов трудящихся.

Не остался без внимания военнослужащих почетный житель Медеуского района Изюмников Виктор Карпович, который в августе 1942 года в 18-летнем возрасте добровольцем ушел на фронт.

Фото: пресс-служба МО РК

Службу Виктор Карпович начал в бригаде резерва главного командования в составе 9-й воздушно-десантной армии, которую позже перебросили в Венгрию, где молодой солдат прошел боевое крещение ― освобождал Будапешт. Ветеран участвовал в боях за Австрию, победным маршем прошел с сослуживцами по улицам Вены. Совершил более 100 парашютных прыжков. И хотя ему сегодня 98 лет, боевой настрой и бодрость духа всегда при нем.

Фото: пресс-служба МО РК

Со своими подопечными ветеранами мы всегда на связи. Регулярно их навещаем, и не только по праздничным датам. Справляемся об их здоровье и нуждах, беседуем, стараемся поднять настроение. У них всегда есть что нам рассказать, и они с удовольствием делятся какой-нибудь историей из своей жизни. Начальник отделения кадров и строевой штаба Управления по делам обороны Медеуского района города Алматы майор Медет Иманалиев