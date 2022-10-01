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Четыре автобусных маршрута в Алматы временно изменят схему движения

Четыре автобусных маршрута в Алматы временно изменят схему движения Фото: Zakon.kz
В связи с проведением строительно-монтажных работ на объекте "Транспортная развязка на пересечении улиц Саина – Монке би" со 2 октября 2022 года временно изменены схемы четырех автобусных маршрутов в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении городской мобильности Алматы, маршруты №122 и №57 в двух направлениях будут объезжать строительную площадку с северо-западной стороны перекрестка по специальному съезду. При этом остановки на Монке би/Саина не будет.

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