В Британии представили первые монеты с изображением Чарльза III

Британский Королевский монетный двор показал первые две монеты с изображением короля Чарльза III, сообщает Zakon.kz.

Коллекция будет выпущена 3 октября, передает пресс-служба ведомства.

Сегодня мы имеем честь представить первое официальное изображение Его Величества короля Чарльза III, впервые появившееся на памятной коллекции монет, посвященной жизни и наследию королевы Елизаветы II, – говорится в сообщении.

В соответствии с правилами нумизматики и традицией XVII века, на монете номиналом 5 фунтов стерлингов Чарльз III изображен без короны, а его профиль, в соответствии с королевской и нумизматической традициями, обращен влево – это противоположная сторона от портрета его матери, королевы Елизаветы II.

Надпись на монете гласит: "Король Чарльз III, милостью Божьей, защитник веры".

Результат работы Дженнингса получил одобрение короля.

Известно, что рельеф портрета короля был сделан британским скульптором Мартином Дженнингсом.