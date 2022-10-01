Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В ДТП около Талдыкоргана погибла пожилая женщина

Около Талдыкоргана погибла пожилая женщина Фото: Zakon.kz
ДТП произошло 1 октября ночью на участке трассы Алматы – Оскемен, проходящей вокруг Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz.

65-летний водитель Toyota Hiace, двигаясь по трассе в западном направлении, сбил женщину, которая погибла на месте происшествия.

Личность женщины сейчас пытаются установить. Предположительный возраст погибшей – 60-70 лет. Со слов водителя, женщина якобы сидела на проезжей части.

В настоящее время по факту начато расследование.

Читайте также

Опаздывающий на рейс в Астане пассажир сообщил о бомбе

18 человек пострадали в результате взрыва во время научного эксперимента в Испании

Пьяные россияне подрались между собой в Уральске

Константин Вноровский
Жетысуская область Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
Что необходимо знать о компенсации по тенговым вкладам
Что необходимо знать о компенсации по тенговым вкладам
Чем рискует Европа из-за возможной диверсии "Северного потока"
"Северный поток-2": как утечка на газопроводе скажется на Казахстане
цветы
Россияне несут цветы и плакаты с благодарностью к посольствам Казахстана за рубежом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления