В ДТП около Талдыкоргана погибла пожилая женщина

ДТП произошло 1 октября ночью на участке трассы Алматы – Оскемен, проходящей вокруг Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz.

65-летний водитель Toyota Hiace, двигаясь по трассе в западном направлении, сбил женщину, которая погибла на месте происшествия.

Личность женщины сейчас пытаются установить. Предположительный возраст погибшей – 60-70 лет. Со слов водителя, женщина якобы сидела на проезжей части.

В настоящее время по факту начато расследование.