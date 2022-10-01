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TikTok откроет представительство в Казахстане

Откроет представительство в Казахстане Фото: pixabay
Популярная соцсеть TikTok откроет представительство в Астане, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью программе President на телеканале 24.kz рассказал вице-президент компании Тео Бертрам на международном форуме Digital Bridge.

По его словам, у нас в стране потрясающее качество контента.

Мы хотим, чтобы именно Казахстан стал хабом для всего региона. В нашей компании есть самые разные программы, например, по туризму. Здесь прекрасная природа, и мы можем помочь рассказать о ней чуть больше. Национальная кухня, традиции, живописные места – людям интересно все. Это новый способ популяризации страны. Вице-президент TikTok Тео Бертрам

Как он отметил, положительным моментом является то, что президент Казахстана поддерживает развитие цифровых технологий.

Я считаю, что Казахстан находится в правильном положении. Я встретил здесь множество блогеров и создателей контента, которые невероятно креативны. Все они хотят охватить аудиторию не только в Казахстане, но и во всем мире. Вот и поэтому TikTok может помочь им в этом. Вице-президент TikTok Тео Бертрам

Тео Бертрам был приглашен в Астану для участия в международном технологическом форуме Digital Bridge.

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